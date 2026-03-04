Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hayal Aleminden Hakikat Menziline

Hayal Aleminden Hakikat Menziline

Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 12:27

Varlığın tek bir nefesle başlayıp sonsuz bir aynalar labirentine dönüştüğü o büyük hakikat yolculuğuna, Şeyh-i Ekber İbnü'l-Arabî'nin farklı eserlerinden süzülen sözlerini işitmeye hazır mısınız? Yalnızca bir kelam olmak çok öte olan bu cümleler, görünenin ardındaki gizli hazineyi fısıldayan birer keşif haritasıdır. Kesretin gürültüsünden sıyrılıp Vahdet'in sükûnetine uzanan bu derlemede, aklın bittiği yerde kalbin nasıl bir ummana dönüştüğüne şahitlik edecek ve kendinizi en çok da 'kendinizden' geçerken bulacaksınız... İşte, hayal aleminden hakikat menziline bir serüven...

1/20

🔸

Dünyada geçinilecek şey azdır. Ahirette ise sakınanlar için hayırlıdır.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi

Saatlerin Hazinesi

Kozmik Takvimin Şifreleri İbn-i Arabi ve Saatlerin Hazinesi

2/20

🔸

Allah istediğini hudutsuzca ve hesapsızca rızıklandırır.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi

Saatlerin Hazinesi

3/20

🔸

Hiçbir zaman kaybettiklerini geri alamazsın.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi

Saatlerin Hazinesi

4/20

🔸

Şükür, şükredilen şeyin artırılmasını gerektirir.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi

Saatlerin Hazinesi

5/20

🔸

Dünyada yaşadığım sürece, nefsimin ve şeytanın şerrinden gizlice ve açıkça Rahman olan Allah'a sığındım.

Muhyiddin İbnü'l-Arabi

Saatlerin Hazinesi

"Zaman" Üzerine 10 Edebi Alıntı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

Riyazü’s Salihin Okumaları 12 - Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 12 - Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci | Ahmet Şentürk

Mukabele - 14. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 14. Cüz - Mehmet Emin Ay

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi