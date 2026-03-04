Hayal Aleminden Hakikat Menziline
Yayınlanma Tarihi: 04.03.2026 12:27
Varlığın tek bir nefesle başlayıp sonsuz bir aynalar labirentine dönüştüğü o büyük hakikat yolculuğuna, Şeyh-i Ekber İbnü'l-Arabî'nin farklı eserlerinden süzülen sözlerini işitmeye hazır mısınız? Yalnızca bir kelam olmak çok öte olan bu cümleler, görünenin ardındaki gizli hazineyi fısıldayan birer keşif haritasıdır. Kesretin gürültüsünden sıyrılıp Vahdet'in sükûnetine uzanan bu derlemede, aklın bittiği yerde kalbin nasıl bir ummana dönüştüğüne şahitlik edecek ve kendinizi en çok da 'kendinizden' geçerken bulacaksınız... İşte, hayal aleminden hakikat menziline bir serüven...
Dünyada geçinilecek şey azdır. Ahirette ise sakınanlar için hayırlıdır.
Muhyiddin İbnü'l-Arabi
Saatlerin Hazinesi
Dünyada yaşadığım sürece, nefsimin ve şeytanın şerrinden gizlice ve açıkça Rahman olan Allah'a sığındım.
Muhyiddin İbnü'l-Arabi
Saatlerin Hazinesi