Kozmik Takvimin Şifreleri İbn-i Arabi ve Saatlerin Hazinesi

◾ "Saatlerin Hazinesi"nde 7 gezegen; göklerin yedi katındaki "memurlar" gibi tasvir edilmiş. "Yıldızlar Allah'ın (SAV) emriyle hareket eden ve yeryüzündeki olaylara ayna olan işaretlerdir." İşte bu anlayış astroloji ile tevhid inancını adeta birleştirir.

◾ Örnek verecek olursak; Zuhal yani bildiğimiz ismiyle Satürn, heybet ve sabrı; Zühre yani Venüs ise muhabbet ve zarafeti temsil etmektedir...