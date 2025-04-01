"Zaman" Üzerine 10 Edebi Alıntı
Yayınlanma Tarihi: Nisan 01, 2025 18:18 Güncelleme Tarihi: Nisan 01, 2025 18:18
Ortalama bir insan ömrü sınırlı süreye sahiptir. Belki en fazla 80 yaşına kadar yaşayacaksınızdır. Çoğumuzun sık sık görmezden geldiği bir gerçek var: Zaman. Sınırlı bir ömürle yaşanılan bu dünyada kısıtlı zamanımızı iyi geçirmek adına sizlere "zaman" üzerine 10 edebi alıntı derledik.
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Zaman değil de insan geçiyor gibi. Evvela hevesi, sonra kendisi.
İBRAHİM TENEKECİ
ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ
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Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyiliktir.
FARABİ
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Biliyorsun ki dünyada çok az bir zaman kalacaksın. Belki de ömründen bir günün veya bir nefesin kalmıştır... Her gün, bunun gerçekleşebileceğini kalbinde düşün.
GAZALİ