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"Zaman" Üzerine 10 Edebi Alıntı

Yayınlanma Tarihi: Nisan 01, 2025 18:18 Güncelleme Tarihi: Nisan 01, 2025 18:18

Ortalama bir insan ömrü sınırlı süreye sahiptir. Belki en fazla 80 yaşına kadar yaşayacaksınızdır. Çoğumuzun sık sık görmezden geldiği bir gerçek var: Zaman. Sınırlı bir ömürle yaşanılan bu dünyada kısıtlı zamanımızı iyi geçirmek adına sizlere "zaman" üzerine 10 edebi alıntı derledik.

1/10

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Zaman değil de insan geçiyor gibi. Evvela hevesi, sonra kendisi.

İBRAHİM TENEKECİ

ZİYA OSMAN SABA'DAN ALINTILAR: DÜNYADAKİ HER ŞEY: ÜMİT, TESELLİ

2/10

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Zaman fertler için de, milletler için de başka başka değer taşır. Yani istikbali dokuduğumuz bir ipliktir zaman.

CEMİL MERİÇ

3/10

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Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyiliktir.

FARABİ

ÖZDEMİR ASAF'IN KALEMİNDEN "BİR KAPI ÖNÜNDE"

4/10

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Biliyorsun ki dünyada çok az bir zaman kalacaksın. Belki de ömründen bir günün veya bir nefesin kalmıştır... Her gün, bunun gerçekleşebileceğini kalbinde düşün.

GAZALİ

FERİDÜDDİN ATTAR'DAN BU SOYUT NAKIŞ NEDİR?

5/10

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Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Lütfen yavaş gidiniz.

KEMAL SAYAR

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