11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?

Bunlar resmi olarak yapılan açıklamalara dayanan bilgilerdi. Peki, olayın gerçek yüzü böyle miydi?

New York'un simge yapılarından biri olan ve saldırının ardından kısa sürede yıkılan İkiz Kuleler, o tarihten sonra "terörizm"in sembolü değil; işgal ve saldırıların bahanesi haline gelecekti.