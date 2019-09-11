11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?
11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü?
11 Eylül saldırısı, bundan tam 18 yıl önce bugün gerçekleşti. Canlı yayınlarda uçakların İkiz Kuleler'e çarpma anı ve insanların kurtulma ümidiyle kendilerini camdan atmaları tekrar tekrar gösteriliyordu. Peki, 11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü? Dönemin ABD Başkanı Bush'un bu saldırılardan haberi var mıydı? İkiz Kuleler, gerçekten uçağın çarpmasıyla mı yıkıldı? Tonlarca çeliği eriten yangınlar "teröristlerin pasaportlarını" neden yakmadı? Büyük Ortadoğu Projesi ve Bush'un Ortadoğu'yu kana bulama sürecinin fiili olarak başlangıcı olan 11 Eylül'e dair ilginç detayları sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 11.09.2019
12:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
11:28