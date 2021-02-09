İslamofobi nereye gidiyor?
Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve kin besleme durumlarının tamamını kapsayan İslamofobi, dünyada 11 Eylül saldırıları ile yükselişe geçti. Şiddet, çatışma ve terör olayları gibi meydana gelen her türlü olumsuz durumun sebebi olarak gösterilen Müslümanlar, pek çok hak ihlali ve saldırıya uğruyorlar. İslamofobi, her ne kadar Batı ülkeleri üzerinden tartışılsa da bu konunun etki alanı, küresel güçler ve medya ile her geçen gün genişliyor. Öyle ki "yerli İslamofobi" diyebileceğimiz son örnekle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde karşılaştık. Peki, İslamofobi nereye gidiyor?
Giriş Tarihi: 09.02.2021
17:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2021
17:55
İslamofobi, sözlük anlamı ile ele alındığında "İslam korkusu" manasına gelir. Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve kin besleme gibi durumlar İslamofobi kapsamındadır.
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İslamofobi, psikolojik ya da bireysel bir fobi değildir. Daha çok İslam dini ve bu dinin mensubu Müslümanlar hakkında
toplumsal bir kaygının varlığı ya da bu kaygının oluşturulması söz konusudur.
"Yabancılara" ve ideolojik anlamda "ötekilere" karşı duyulan korku ve nefreti tanımlamak amacıyla kullanılan
yabancı korkusu zenofobi ile başlayan İslamofobi, zaman içinde İslam karşıtlığı olan "anti-İslamizm"e ve sonrasında ise Müslüman nefreti "İslamodium"a doğru evrilmiştir.
İSLAMOFOBİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Müslümanlar, şiddet, çatışma ve terör olayları gibi meydana gelen her türlü olumsuz durumun müsebbibi olarak gösterilmeye başlandı.
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Kavram açısından ele alındığında İslamofobi, son yüzyılda ortaya çıkan bir ifadedir.
İlk olarak 1925 yılında kaleme alınan "İslamofobi Hezeyanı" adlı makalede Fransız mühtedi Etienne Dinet ile Slima Ben İbrahim tarafından kullanıldı.
Yakın geçmişe bakıldığında ise
Soğuk Savaş sonrası İslam düşüncesi ve Müslümanlar, Batı tarafından "yeşil tehlike" olarak konumlandırıldı.
2000'li yıllara gelindiğindeyse
Batı'nın güdümündeki uluslararası medyanın da etkisiyle İslam, terörle özdeşleştirilmeye başlandı.
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Murat Şimşek'in kaleminden: İslamofobinin tarihsel kökleri nereye uzanıyor?
İSLAMOFOBİYİ TETİKLEYEN UNSURLAR NASIL KURGULANDI?
İslamofobi, medyanın yanı sıra akademik sahada da kurgulanıp kışkırtılan bir unsur olarak karşımıza çıktı.
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Dünyada İslam algısı üzerine olumsuz imaj üreten ve İslamofobi için meşruiyet alanı kazandıran isimlerin başında Oryantalist Ortadoğu uzmanı,
George W. Bush'un da başkan olduğu dönemde danışmanlığını yapan Yahudi asıllı Bernard Lewis geliyor.
📌 Ortadoğu'yu kana bulayan sürecin mimarı: Bernard Lewis
İsrail yanlısı tezleri ile tanınan ABD'li tarihçi ve yazar Daniel Pipes, Ortadoğu tarihçi ve analisti Martin Kramer ve ABD'li gazeteci ve yazar Stave Emerson gibi isimler de
İslam ve Müslümanlar üzerinde olumsuz imaj üreten diğer yazarlardan.
Oluşturdukları tablo ile ötekileştirici, tehdit algısına dayalı bir İslam perspektifi çizerek,
"medeniyetler çatışması" teorisine atıfta bulunuyor ve sorunun kökenini, İslam'ın "çatışmacı bir dünya arzu ettiği" iddiaları ile kurguluyorlardı.
📌 Murat Şimşek'in Düşmanlığı körükleyenler yazısı için tıklayın.
11 EYLÜL: YA BİZDENSİNİZ YA DA ONLARDAN!
New York'un simge yapılarından biri olan ve 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler, terörizmin sembolü haline getirildi.
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Saldırıların gerçekleştiği dönemde ABD'nin başkanı George W. Bush'tu. Bush, bu saldırıları derhal
"medeniyetler çatışması" olarak nitelendirdi. Terör eylemlerini lanetlediğini açıklayan Bush, tüm dünya liderlerine saflarını seçmeleri çağrısı yaptı ve şöyle seslendi: "Ya bizdensiniz ya da onlardan!"
Ardından gerçekleştirilen saldırılar, Afganistan ve Irak işgallerinin gerekçesi haline getirildi.
📌 11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?
11 Eylül 2001'de ABD'de iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı El Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. Amerikan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 08.46'da ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesine çarptı. Bina, çarpmadan tam 102 dakika sonra yıkıldı. Saat 09.02'de ise ikinci bir uçağın Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesine çarpması sonucu bina, 56 dakika sonra yerle bir oldu. Saldırılarda, toplam 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 kişi, son bir kurtulma ümidiyle kendilerini 400 metre yükseklikten aşağı atarak hayatını kaybetti. Amerikan ekonomisi ise 10 milyar doların üzerinde maddi hasar gördü.
📌 11 Eylül saldırısında neler yaşandı?
DÜNYA ‘İSLAMOFOBİ’ İLE TANIŞTI
Batı'nın elinde bulunan uluslararası haber ajansları, 11 Eylül sonrası peş peşe yayınladıkları haberlerde saldırılardan "İslamcı teröristlerin" sorumlu olduğu yönünde yayınlar yaptılar.
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Avrupa ve ABD'de yaşayan pek çok Müslüman, bu haberlerin ardından sosyal hayatta ayrımcılığa, ırkçılığa ve hatta saldırılara maruz kaldılar. Ayrıca terör saldırıları gerekçe gösterilerek, olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.
"Teröre karşı mücadele" kılıfıyla şekillenen uluslararası politikalar, Müslümanların yaşadığı bölgelerde de etkili olmaya başladı ve çoğu "ayrımcı" politikaların sonuçları günümüze dek ulaştı. Böylece dünya "İslamofobi" kavramıyla tanıştı.
📌 11 Eylül saldırısından sonra en büyük yarayı, Ortadoğu coğrafyası ve İslam âlemi aldı.