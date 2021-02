İslamofobi nereye gidiyor?

Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve kin besleme durumlarının tamamını kapsayan İslamofobi, dünyada 11 Eylül saldırıları ile yükselişe geçti. Şiddet, çatışma ve terör olayları gibi meydana gelen her türlü olumsuz durumun sebebi olarak gösterilen Müslümanlar, pek çok hak ihlali ve saldırıya uğruyorlar. İslamofobi, her ne kadar Batı ülkeleri üzerinden tartışılsa da bu konunun etki alanı, küresel güçler ve medya ile her geçen gün genişliyor. Öyle ki "yerli İslamofobi" diyebileceğimiz son örnekle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde karşılaştık. Peki, İslamofobi nereye gidiyor?