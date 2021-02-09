İslamofobi nereye gidiyor?

İslamofobi, sözlük anlamı ile ele alındığında "İslam korkusu" manasına gelir. Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret, düşmanlık ve kin besleme gibi durumlar İslamofobi kapsamındadır.

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İslamofobi, psikolojik ya da bireysel bir fobi değildir. Daha çok İslam dini ve bu dinin mensubu Müslümanlar hakkında toplumsal bir kaygının varlığı ya da bu kaygının oluşturulması söz konusudur.

"Yabancılara" ve ideolojik anlamda "ötekilere" karşı duyulan korku ve nefreti tanımlamak amacıyla kullanılan yabancı korkusu zenofobi ile başlayan İslamofobi, zaman içinde İslam karşıtlığı olan "anti-İslamizm"e ve sonrasında ise Müslüman nefreti "İslamodium"a doğru evrilmiştir.