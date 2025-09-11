11 Eylül saldırısı nasıl gerçekleşti?

3 /30 11 EYLÜL’ÜN GERÇEK YÜZÜ: İŞGALİN BAHANESİ













🔸 Bunlar resmi olarak yapılan açıklamalara dayanan bilgilerdi. Peki, olayın gerçek yüzü böyle miydi?

🔸 New York'un simge yapılarından biri olan ve saldırının ardından kısa sürede yıkılan İkiz Kuleler, o tarihten sonra "terörizm"in sembolü değil; işgal ve saldırıların bahanesi haline gelecekti.