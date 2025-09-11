11 Eylül saldırısı nasıl gerçekleşti?
11 Eylül saldırısı, bundan tam 24 yıl önce bugün gerçekleşti. Canlı yayınlarda uçakların İkiz Kuleler'e çarpma anı ve insanların kurtulma ümidiyle kendilerini camdan atmaları tekrar tekrar gösteriliyordu. Peki, 11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü? Dönemin ABD Başkanı Bush'un bu saldırılardan haberi var mıydı? İkiz Kuleler, gerçekten uçağın çarpmasıyla mı yıkıldı? Tonlarca çeliği eriten yangınlar "teröristlerin pasaportlarını" neden yakmadı? Büyük Orta Doğu Projesi ve Bush'un Orta Doğu'yu kana bulama sürecinin fiili olarak başlangıcı olan 11 Eylül'e dair ilginç detayları sizlerle buluşturuyoruz.
🔸 11 Eylül 2001'de ABD'de iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı El Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı. Amerikan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 08.46'da ABD'nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesine çarptı.
🔸 Bina, çarpmadan tam 102 dakika sonra yıkıldı. Saat 09.02'de ise ikinci bir uçağın Dünya Ticaret Merkezi Güney Kulesine çarpması sonucu bina, 56 dakika sonra yerle bir oldu.
🔸 Kaçırılan üçüncü uçak, ABD'nin Savunma Bakanlığı karargâhı olan Pentagon'a çarptı. Saldırı sonucu binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı. Dördüncü uçak ise Washington DC'yi hedeflemiş; ancak yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonucu Pensilvanya eyaletinde düşmüştü.
🔸 Saldırılarda, uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç toplam 2 bin 977 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 kişi, son bir kurtulma ümidiyle kendilerini 400 metre yükseklikten aşağı atarak hayatını kaybetti. Amerikan ekonomisi ise, 10 milyar doların üzerinde maddi hasar gördü.
🔸 Bunlar resmi olarak yapılan açıklamalara dayanan bilgilerdi. Peki, olayın gerçek yüzü böyle miydi?
🔸 New York'un simge yapılarından biri olan ve saldırının ardından kısa sürede yıkılan İkiz Kuleler, o tarihten sonra "terörizm"in sembolü değil; işgal ve saldırıların bahanesi haline gelecekti.
🔸 Saldırıların gerçekleştiği dönemde ABD'nin başkanı George W. Bush'tu. 2000-2008 yılları arasında başkanlık görevi yapan Bush, bu saldırıları "medeniyetler çatışması" olarak nitelendirdi.
🔸 Terör eylemlerini lanetlediğini açıklayan Bush, tüm dünya liderlerine saflarını seçmeleri çağrısı yaptı ve şöyle seslendi: "Ya bizdensiniz ya da onlardan!"
🔸 HEMEN ARDINDAN SALDIRILAR, AFGANİSTAN VE IRAK İŞGALLERİNİN GEREKÇESİ HALİNE GETİRİLDİ.
🔸 Peş peşe yayınlanan haberlerde, dünya medyası saldırılardan "İslamcı teröristlerin" sorumlu olduğu yönünde yayınlar yapmaya başladı. Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlar, sosyal hayatta ayrımcılığa, ırkçılığa ve hatta saldırılara maruz kaldılar. Ayrıca terör saldırıları gerekçe gösterilerek, olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.
🔸 "Teröre karşı mücadele" kılıfıyla şekillenen uluslararası politikalar, Müslümanların yaşadığı bölgelerde de etkili olmaya başladı ve çoğu "ayrımcı" politikaların sonuçları günümüze dek ulaştı. Dünya "İslamofobi" kavramıyla tanıştı. 11 Eylül saldırısından sonra en büyük yarayı, Ortadoğu coğrafyası ve İslam âlemi aldı.