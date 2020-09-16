Cemaatleri nasıl denetleyelim?- 2

Cemaat ve tarikatların denetlenmesi ülkemizin üzerinde tartışılan konulardan biri haline geldi. Özellikle 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra iyice hassaslaştık ve tarikat veya cemaatlerle ilgili ne devlet ne de toplum sonsuz bir güven duyabiliyor artık. Herkes bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor ancak henüz üzerinde hemfikir olunan bir karara varılamadı. 28 Şubat ile 15 Temmuz arasında sıkıştık kaldık. Bu sıkışmışlık işimizi daha da zorlaştırıyor.

Bugünlere nasıl geldik?

Yeni kurulan Cumhuriyet sorunu tekke ve zaviyeleri kapatmakla çözeceğini düşündü. Yaşadığımız tecrübe bu kararın da sorunu çözmediğini, bize tarikatların yasa ile kapatılamayacağını gösterdi.

Tekkelerin kapatıldığı tarihten 1947'ye kadar geçen süre sadece tasavvufi hayat için değil dini hayat için de olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyemeyeceğimiz yıllardı. 1946 seçimleri ile birlikte dini hayatta birtakım gelişmeler yaşanmaya başladı. Tekkelerin kapatılması ile birlikte dine dair tüm yaşantının kısıtlanması ve öğretilmemesi 20 yıllık bir boşluk oluşturdu. Bu boşluk üstesinden gelmeye çalıştığımız sorunları besleyen dönem olacaktır. Bu boşluktan kaynaklanan din konusundaki cehalet daha sonra ya düşmanlığa ya da dinde aşırılığa doğru iki zıt kutup olarak ortaya çıkacak ve bu kutuplar arasında günümüze kadar devam eden kavga başlayacaktır.

Bu dönemin ikinci büyük zararı kavganın siyasete taşınması ve dini inançları siyasi tartışmaların merkezine oturtmasıdır. Siyasi partiler din düşmanı ve dini yaşantıya izin verenler olarak kabaca ikiye ayrılacak, ülke refahı, huzuru ve demokrasisi için verilmesi gereken mücadele ikinci plana atılacaktır. Kanaatimce bu ülkemize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur.

İlginç bulduğum bir diğer husus da şudur. Devlet tarafından kurulan İHL'lerden mezun olanları cemaatleşen tarikatların yapısında hiçbir zaman belirgin bir renk olmamasıdır. İHLlilerin devlete karşı en küçük bir hareketi desteklemediği halde uzun süre hem kimi cemaatlerin hem de katı laiklerin tepkisinden kurtulamamış olmasıdır. Katı laiklerde bu inanç öyle bir önyargıya dönüşmüştür ki birbirinden farklı inanç ve pratik sahibi olmalarına rağmen tüm dindarları toptancı bir şekilde genellemişler, İHL'leri de onların temsilcisi görmüşlerdir. Sosyal medyanın profesyonelce kullanılması ve yönlendirmesini de düşündüğümüzde katı laiklerin cehaletle beslenen bu kör inanç ve önyargılarının kısa vadede değişeceğine dair bir ümit ışığı da görülmemekte.

Dünya değişiyor

Türkiye içinde yaşadığımız için çok fark edemesek de büyük bir değişim yaşıyor. Dindarlar da bu değişimden etkileniyor doğal olarak. Dindarları kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Helallere ve haramlara dikkat ederek dini vecibelerini yerine getirerek hayatını yaşamak isteyenler ile bu yaşantıyı biraz daha ileri taşıyıp tasavvuf tecrübesini de tatmak isteyenler.

Günümüzde tarikatları ise ikiye ayırıyoruz. İlki geleneksel tarikatlar, ikincisi ise modern ve aydınlanmacı çağın icat ettiği toplumların ürettiği tarikatımsı yapılar olan cemaatlerdir. Ve cemaatler modernizmin bize kötü bir hediyesidir.

Cemaat ile tarikat aynı mıdır?

Bu soruya verilecek cevap kesinlikle 'hayır'dır. Cemaat denilince akla dinden ve inançtan daha çok politik, siyasi ve sosyolojik bir yapılanma geliyor. Son dönemlerde buna ekonomi de eklendi. Bu haliyle de modern dönem kurumu olup geleneksel tarikatlardan farklılaşır. Bu cemaatleri Batı'da, özellikle Anglo-Sakson dünyada Protestanlık içinde gelişen, büyüyen da daha sonra bağımsız kilise haline gelen yapılarla arasında bir benzerlik görülür. Bu benzerlik gelişim süreçleri ve organizasyon yapıları arasında olmasının yanı sıra sadece kendi mensuplarının gittiği camileri olmasında da görülür. Ayrıca bu yapıları yönetenler ve işbirliği yaptıkları örgütler kitle psikolojilerini çok iyi bildiği için mensupları her bakımdan istismar edilebilmekte, 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi zaman içinde devleti bile tehdit edebilmektedir.

Geleneksel tasavvuf

Geleneksel tasavvuf derken kastettiğimiz yapılar kurulduğu dönemden bu güne değin usul ve adabının aynı şekilde devam ettiği, şeyhlerinin kendi içindeki kurallara bağlı olarak belirlendiği yapılardır. Şeyhleri silsile yolu ile Hz. Peygamber'e kadar uzanır. Bu silsilede en ufak bir kopma ve şüphe olmaz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geleneksel tasavvuf ile ilgili yapacağı pek bir şey olduğu söylenemez. Tarih boyunca da olmadı zaten. Geleneksel tasavvuf mensupları kendilerini ve yollarını korumasını bildiler. Zaman zaman içlerinde yoldan çıkanlar olsa da onları ayırmayı bildiler.

Geleneksel tasavvuf eğitimi el ele diz dize verilen bir eğitim idi. Dervişler aynı zamanda kardeş oldukları için birbirlerine ihvan veya can derlerdi. Tarikat büyük bir aile, tekke de bu ailenin evi idi. Diz dize şeyh efendiden ders alan derviş ihvan arasında da adap ve erkan öğrenirdi. Tekkelerin kapatılması okulların kapatılması gibi oldu ve dersler uzaktan verilmeye başlandı. Haliyle bu da verilen eğitimi etkiledi.

Her ne kadar gelenek içinde olsa da iyi yetişemeyen dervişler, şeyh efendiler yetersiz olmaya başladılar. Bunda gördükleri terbiyenin eksikliği kadar değişen dünyanın da etkisi oldu. Denetim ve kontrol olmadığı gibi hesap soran bir merci de bulunmayınca piyasada sahte şeyhler ortaya çıktı. Bir tarafta icazeti olmayan, kitaplardan öğrendikleriyle kendisini şeyh ilan eden şarlatanlar, diğer tarafta sayıları az da olsa şeyh olduğu halde süluku layıkı veçhile tamamlanamamış kamil olmayan mürşitler. İşin ilginç tarafı gerçekten şeyh olanlar şeyh unvanını kullanmazken bu türedi şeyhler bağırarak kendilerini şeyh olarak takdim ediyorlar. Bu tiplerin ağzı laf yaptığı için taraftar bulmakta zorluk çekmiyorlardı.

Bu durumda ne yapmalıyız?

Her şeyden önce işimizin kolay olmadığını, bir kişinin veya kurumun tek başına vereceği kararlarla sorunu çözemeyeceğimizi bilmeliyiz ve soruna tarikatlarla birlikte cevap aramalıyız. Tecrübelere bakarak bazı şeyler söylenebilir.

Her şeyden önce meselenin alınacak kararlarla bir çırpıda çözülecek bir sorun olmadığını unutmayalım. Aldığımız hiçbir önlem sorunları tam olarak çözemeyecektir. Yasaklamak çözüm olmadığı gibi sorunları daha da derinleştirecektir. Temel ölçü sıradan bir Müslümanın bilmesi ve uyması gereken basit ilmihal ve akait kuralları ile farzlar ve haramlardır. Bu bilgiler insanlara tam ve doğru bir şekilde öğretilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu işlere bulaştırılmamalıdır. Diyanet İşleri tüm Müslümanları temsil etmektedir. Oysa Müslümanlar arasında tasavvufa karşı olanlar da vardır. Ayrıca mevcut yapısı ile bu işlerin altından kalkacak durumda değildir. Meselenin dini aşan politik, siyasi, ekonomik, psikolojik, uluslararası ilişkiler, güvenlik gibi boyutları da var. Göz ardı edilmemeli, uzmanların görüşleri alınmalıdır. Aslolan tarikatların kendilerini denetlemesidir. Geleneksel tarikatlar kendini denetler, hak etmediğini düşündükleri kimseyi şeyh yapmazlar. Her zaman dikkatli olmuşlardır, bundan sonra da dikkatli olacaklardır. Derviş olup özellikle yüz kızartıcı suç işleyenlere verilecek ceza sınırın en üstü olmalıdır. Çünkü derviş olmak insanların güvenini kazanmak demektir ve bu güvenin sarsılmasına asla müsaade edilmemelidir. New age akımları ile yaygınlaşan kimi mistik düşünce akımlarının tasavvufu kullandıkları görülür. Bunlardan sakınmak gerekir. Konu tartışılırken günümüz dünyasının temel kavramları olan insan hakları, çok kültürlülük, örgütlenme hakkı vb gibi birtakım haklardan bağımsız düşünmek pek mümkün görünmemektedir.

Birçok madde daha ilave edilebilir. Ancak biz ne kadar önlem almaya çalışırsak çalışalım her zaman sahtekârlar ortaya çıkacaktır. Hz. Peygamber henüz sağ iken yalancı peygamberler çıkmışken yalancı şeyhlerin çıkmayacağını düşünmek safdillik olur. Tarih örnekleriyle doludur ve bundan sonra da tekerrür etmesi mukadderdir.

Allah milletimizi her türlü sapıklık ve sapkınlıktan muhafaza buyursun.

İsmail Güleç