Az bilinen fotoğraf ve sayılarla 12 Eylül 1980 Darbesi

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Yıllar geçmesine rağmen idam, kötü muamele ve işkencelerle zihinlerdeki yerini hala koruyor. Peki, bu dönemde, cunta yönetiminin idaresinde 650 binden fazla kişinin gözaltına alındığını biliyor muydunuz? İşte fotoğraf ve sayılarla 12 Eylül darbesinin acı dolu tarihi...