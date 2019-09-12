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Az bilinen fotoğraf ve sayılarla 12 Eylül 1980 Darbesi

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Yıllar geçmesine rağmen idam, kötü muamele ve işkencelerle zihinlerdeki yerini hala koruyor. Peki, bu dönemde, cunta yönetiminin idaresinde 650 binden fazla kişinin gözaltına alındığını biliyor muydunuz? İşte fotoğraf ve sayılarla 12 Eylül darbesinin acı dolu tarihi...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 09:51
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650.000'den fazla kişi göz altına alındı
650.000'den fazla kişi göz altına alındı

TRT Radyosunda, 12 Eylül sabahı İstiklal Marşı'nın ardından çalınan Harbiye Marşı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren imzalı Milli Güvenlik Konseyi "bir numaralı" bildirisinin okunmasıyla demokrasiye darbe resmen ilan edildi.

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210 bin dava açıldı ve 230 bin kişi yargılandı
210 bin dava açıldı ve 230 bin kişi yargılandı

12 Eylül karanlığına giden sürecin hazırlıkları Haziran 1980'den itibaren Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapılmaya başlandı. Kod adı "Bayrak Harekatı" olarak belirlenen darbe planının uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz saat 04.00'te harekete geçilmesi emri verildi.

2 Temmuz'da Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki hükümetin güvenoyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi.

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1 milyon 683 bin kişi fişlendi
1 milyon 683 bin kişi fişlendi

Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde söz konusu plan, aynı isimle sabaha karşı uygulandı ve darbeciler ülke yönetimine el koydu.

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7 bin kişi için idam cezası istendi
7 bin kişi için idam cezası istendi

Emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen bu darbe, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü kez açık müdahalesi olarak tarihteki yerini aldı.

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517 kişiye idam cezası verildi
517 kişiye idam cezası verildi

Darbeciler Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi, bütün yetkileri ele aldı.

Anayasayı uygulamadan kaldıran darbeciler, ardından TBMM'yi lağvederek antidemokratik faaliyetlerine devam etti.

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