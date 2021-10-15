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Cuma Hutbesi 15 Ekim 2021- Cuma Hutbesi Konusu: Mübarek Gece Mevlid-i Nebi

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:30
Cuma Hutbesi 15 Ekim 2021- Cuma Hutbesi Konusu: Mübarek Gece Mevlid-i Nebi

İslam alemi olarak mübarek bir güne, bir Cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu hafta Cuma Hutbesi konusu yani 15 Ekim 2021 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu hafta Cuma hutbesinin konusu Mübarek Gece Mevlid-i Nebi olarak belirlendiği duyuruldu. Bu haftanın cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerini müjdeleyen ve 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek olan mübarek Mevlid Kandili ile ilgili önemli bilgiler verilecek. İşte Diyanet’in yayınladığı 15 Ekim Cuma hutbesinin tamamı…

Mübarek Gece MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi'dir. İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun.

Mevlid kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili hangi gün? MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? 2021 MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."[1]

Ahzâb suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) kendisini şöyle tanıtıyor: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin izinden giden, insanları etrafına toplayan, Tevbe Peygamberiyim, Rahmet Peygamberiyim."[2]

Mevlid Kandili nedir kısaca anlamı ve önemi... Mevlid kandili ne demek? MEVLİD KANDİLİ NEDİR KISACA ANLAMI VE ÖNEMİ... MEVLİD KANDİLİ NE DEMEK?

Değerli Müslümanlar!

Bizler, hayat rehberi Kur'an ve sünneti Allah Resûlü'nden öğrendik. Vefayı, iyiliği, dostluğu, muhabbeti ondan öğrendik. Rahmet yüklü adaleti, hikmet yüklü ahlâkı tüm insanlığa o tanıttı. Cenneti kazandıracak amelleri o gösterdi. Gönüllerimiz onunla birleşti. Dünyamız onunla anlam buldu, ömrümüz onunla bereketlendi.

Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir? MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE OLDU? REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kıymetli Müminler!

Değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol gezdiği günümüz dünyasında yegâne çare, Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in tavsiyelerini bütün insanlarla buluşturmaktır. O halde geliniz, Peygamberimizi yakından tanımanın gayretinde olalım. Resûlullah'ın en büyük mirası Kur'an'a, yolumuzu aydınlatan sünnetine sıkı sıkıya sarılalım. Nefsimizi güzel ahlakıyla arındıralım. İşte o zaman çağımız yeniden asr-ı saadet olacaktır. Dünyamız huzurla dolacak, ahiretimiz cennet olacaktır inşallah.

Mevlid kandili’nde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir? MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? MEVLİD KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Aziz Müslümanlar!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlemiştir. Vefa, fert için kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir.

Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en güzel örnekleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle Peygamberimizin anne-babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız tüm mahlûkata gösterdiği vefa örneklerini toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kâinatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye gayret göstereceğiz.

Mevlid kandili duası... Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar MEVLİD KANDİLİ DUASI... MEVLİD KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

Bu vesileyle şimdiden Mevlid-i Nebi Gecemizi tebrik ediyor, haftamızın aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Peygamber Efendimize SAV yazılan Mevlid-i Şerifler PEYGAMBER EFENDİMİZE (SAV) YAZILAN MEVLİD-İ ŞERİFLER

[1] Ahzâb, 33/45, 46.

[2] Müslim, Fedâil, 126.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Etiketler Mevlid Kandili Rahmet Peygamber Mevlid Peygamber Efendimiz Muhammed Yüce Rabbimiz İslam Allah Resulü cennet

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