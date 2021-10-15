Mevlid kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir?

➡ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilir. Efendimizin (sav) doğumunu müjdeleyen Mevlid kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü tüm Müslüman âlemi tarafından idrak edilecek. Mevlid kandilinin gününü ve gecesini bol dua ve zikirle geçirmek çok önemli. Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

➡ Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

➡ Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

➡ Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.