Mevlid kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilir. Efendimizin (sav) doğumunu müjdeleyen Mevlid kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü tüm Müslüman âlemi tarafından idrak edilecek. Mevlid kandilinin gününü ve gecesini bol dua ve zikirle geçirmek çok önemli. Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 15.10.2021
08:39
➡ Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilir. Efendimizin (sav) doğumunu müjdeleyen Mevlid kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar günü tüm Müslüman âlemi tarafından idrak edilecek. Mevlid kandilinin gününü ve gecesini bol dua ve zikirle geçirmek çok önemli.
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Mevlid kandili orucuna nasıl niyet edilir? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.
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Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.
➡ Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
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Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.
MEVLİD KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİR?
▶ Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.
Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
▶ Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.
▶ Müslümanları mübarek günleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde,
hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
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Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
📌2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene
17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
📌 Mevlid kelimesi "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecedir. Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.
MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?
▶ Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde
oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
▶ Müslümanların oruç ibadetini yerine getirebilmesi için ilk önce "
Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet etmesi" gerekir.
▶ Her ibadette olduğu gibi oruç tutarken de niyet etmek şarttır. Kaza oruçlarında niyetler imsaktan önce yapılmalıdır.
▶ Mevlid Kandili'nde "
Allah'ım, niyet ettim rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruç tutmaya" eğer Ramazandan kalan kazalar varsa "Ni yet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
▶ Hz. Peygamber'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulduğunda "Bu benim doğduğum ve bana vahiy indirilen gündür." demesi, bir bakıma bugüne önem atfeder.
▶ İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) Medine'ye hicret ettiklerinde Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarını öğrendi. Bunun nedenini sorduğunda Yahudiler şu cevabı aldı: "Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini kurtardı. Firavun ile kavmini suda boğdu. Mûsâ da buna şükür için oruç tuttu. İşte biz de bugünün orucunu tutuyoruz." Bunun üzerine Peygamberimiz, 'Öyleyse biz Mûsâ'ya sizden daha yakın ve evlâyız.' buyurdu. O günden sonra hem kendisi oruç tuttu, hem de tutulması için tavsiyede bulundu." (Müslim, Sıyam 127)
▶ İbni Hacer bu nakilden sonra şöyle der: "Bundan anlaşılıyor ki, böyle bir günde, mevlid gecesinde Allah'a şükretmek tam yerindedir. Fakat mevlid merasiminin Peygamberimizin doğum gününe denk getirilmesi için dikkat etmek gerektir." (el-Hâvî fi'l-Fetevâ, 1/190.)
▶ İslam alimi Sehavî, Hristiyanların kendi peygamberlerinin doğum gününü büyük bir bayram yapmaları karşısında Müslümanların böyle bir kutlamaya daha layık olduklarını söyler.