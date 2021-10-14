Mevlid kandili duası... Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid kandil bug gece idrak edilecek. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Fakat sadece
Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Müslümanlar olarak her kandilde bol bol dua ve ibadet etmemiz çok mühimdir. Bugünü ve bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek için Mevlid Kandili duasını okuyabilir, tesbih ve zikir çekebilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili günü hangi dualar okunur? Mevlid kandili ne okunur?
Giriş Tarihi: 14.10.2021
12:52
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid kandil bug gece idrak edilecek. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Fakat sadece
Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Müslümanlar olarak her kandilde bol bol dua ve ibadet etmemiz çok mühimdir. Bugünü ve bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek için Mevlid Kandili duasını okuyabilir, tesbih ve zikir çekebilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili günü hangi dualar okunur? Mevlid kandili ne okunur?
➡ Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
➡ Mevlid Kandili'nde
Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER
➡ Mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.
MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER
➡ Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR
➡ Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.
➡ Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.
➡ Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.