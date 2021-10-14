Mevlid kandili duası... Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid kandil bug gece idrak edilecek. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Fakat sadece Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Müslümanlar olarak her kandilde bol bol dua ve ibadet etmemiz çok mühimdir. Bugünü ve bu geceyi en verimli şekilde değerlendirmek için Mevlid Kandili duasını okuyabilir, tesbih ve zikir çekebilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili duası nedir? Mevlid kandilinde hangi dualar okunur? Mevlid kandili gecesinde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili günü hangi dualar okunur? Mevlid kandili ne okunur?

➡ Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

➡ Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.