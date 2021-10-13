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Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir?

Mevlid, kelime anlamı olarak doğum yeri, doğum zamanı anlamına gelir. Fakat genel olarak Peygamberimizin (sav) doğumunu ifade etmek için kullanılır. Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi duave ibadetle geçirmek için mevlid kandilinde hangi ibadetlerin yapılacağını araştırıyor. Çünkü Mevlid gecesini ibadetle geçirmek, feraha erişmenin anahtarlarından biri... Peki mevlid kandilinde ne oldu? Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir? Sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 20:32
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MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?

🔸 Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrif ettiği gündür.

Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandilinin anlamı ve önemi…

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MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ

🔸 Peygamber Efendimiz, Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı; tarihe Fil Vakası olarak geçen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Müslümanların mübarek kabul ettiği günlerden biri olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği günlerdendir. Bol bol dua edilmesi, nafile ibadetlerin yerine getirilmesi önerilir.

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REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

🔸 Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin "bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" mânalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülmektedir.

🔸 İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.

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REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?
REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?

🔸 İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmış ve burada Kubâ Mescidi'ni inşa etmiştir.

Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler...

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🔸 12 Rebîülevvel'de Medine'ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına başlanmıştır.

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