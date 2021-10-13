Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir?
Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir?
Mevlid, kelime anlamı olarak doğum yeri, doğum zamanı anlamına gelir. Fakat genel olarak Peygamberimizin (sav) doğumunu ifade etmek için kullanılır. Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi duave ibadetle geçirmek için mevlid kandilinde hangi ibadetlerin yapılacağını araştırıyor. Çünkü Mevlid gecesini ibadetle geçirmek, feraha erişmenin anahtarlarından biri... Peki mevlid kandilinde ne oldu? Mevlid kandili gecesi ne oldu? Rebiülevvel ayının önemi nedir? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir? Sizler için araştırdık.