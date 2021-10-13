Mevlid kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili hangi gün?
Mevlid kandilini ihya edebilmek için öncelikle mevlid nedir sorusunun cevabını vermemiz gerekir. Buna göre Mevlid nedir, mevlid kandili nedir? Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir. Çünkü Efendimizin doğumu, alemlere huzur ve sükun getirmiştir. O'nun dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşu demektir. Bu haberimizde Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandili anlamı ve önemi... Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 yılında ne zaman ihya edilecek? gibi sorularınıza cevap verdik.
Giriş Tarihi: 13.10.2021
11:37
Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
12:00
Mevlid kandilini ihya edebilmek için öncelikle mevlid nedir sorusunun cevabını vermemiz gerekir. Buna göre Mevlid nedir, mevlid kandili nedir? Hemen açıklayalım. Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir. Çünkü Efendimizin doğumu, alemlere huzur ve sükun getirmiştir. O'nun dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşu demektir. Dünyanın zulüm ve dalaletten arınması demektir.
Bu haberimizde sizlere Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandili anlamı ve önemi... Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 yılında ne zaman ihya edilecek? gibi sorularınıza cevap verdik.
◾
Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir. Çünkü Efendimizin doğumu, alemlere huzur ve sükun getirmiştir. O'nun dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşu demektir.
◾
Bu yıl Mevlid Kandili tarihi 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek.
◾ Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir.
◾ Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.
Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece: Mevlid Kandili
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?
Mevlid sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir.
◾ İslam Ansiklopedisi'ne göre;
Hz. Peygamber'in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı demek.
◾ Müslümanlar olarak tarih boyunca Peygamberimize (SAV) karşı olan sevgimizi türlü şekillerle ifade ettik. Edebi eserlerimiz de bu sevgimize göre şekillendi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu esas alan
mevlid türü bunlardan biriydi.
◾ Süleyman Çelebi, kaleme aldığı
Vesiletü'n-Necat isimli eseriyle mevlid türünde bir çığır açtı, asırlarca dilden dile dolaştı.
Âlemlerin Sevgilisi için yazılmış mevlid dizeleri
MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.
◾ Çok özel bir gece olduğu için
Mevlid Kandili'nde yapılan duaların ve ibadetlerin önemi çok büyüktür. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.
◾
Diyanet'e göre Mevlid Kandili anlamı; insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
◾
Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.
◾
Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur, ben yalnız O'na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir."
Tevbe Suresi - 128-129 . Ayet
Tevbe suresi okumak ve dinlemek için tıklayın
Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.
Âl-i İmrân Suresi - 164 . Ayet Tefsiri
﴾21﴿ İçinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır.
﴾22﴿ Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu, Allah'ın ve resulünün bize vaad ettiği durumdur, Allah ve resulü hep doğru söyler" dediler; bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı.
﴾23﴿ Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler, kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar; (vaadlerini) asla değiştirmediler.
﴾24﴿ (Böyle oldu ki) Allah, sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın! Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir.
Ahzâb Suresi - 21-24 . Ayet Tefsiri
Ahzâb Suresi okumak ve dinlemek için tıklayın