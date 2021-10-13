Mevlid kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili hangi gün?

Mevlid kandilini ihya edebilmek için öncelikle mevlid nedir sorusunun cevabını vermemiz gerekir. Buna göre Mevlid nedir, mevlid kandili nedir? Hemen açıklayalım. Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir. Çünkü Efendimizin doğumu, alemlere huzur ve sükun getirmiştir. O'nun dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşu demektir. Dünyanın zulüm ve dalaletten arınması demektir. Bu haberimizde sizlere Mevlid Kandili nedir, neden kutlanır? Mevlid Kandili anlamı ve önemi... Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2021 yılında ne zaman ihya edilecek? gibi sorularınıza cevap verdik.

◾ Mevlid, Peygamber Efendimizin (SAV) doğum günü, dünyaya teşrif ettiği tarih demektir. Bu mübarek günü bol dua ve ibadetle geçirmek çok mühimdir. Çünkü Efendimizin doğumu, alemlere huzur ve sükun getirmiştir. O'nun dünyaya gelişi insanlığın kurtuluşu demektir.