Yürüyüş yapmanın faydaları

SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN KOŞULU: YÜRÜYÜŞ

🔸 İnsan vücudu, hareket etme üzerine tasarlanmıştır ve durağan bir yaşam yaratılışına aykırıdır. Bunun yanı sıra her daim hareket halinde olmak, kişinin ruh ve beden sağlığı için oldukça önemlidir.

🔸 Hareket etmenin en kolay yolu ise herhangi bir ekipman gerektirmeyen yürüyüş aktivitesidir. Egzersizlerin en uygulanabiliri olan yürüyüşün düzenli şekilde yapılması oldukça mühimdir. Uzmanlara göre günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerekir.

Sonbahar yürüyüş rotası