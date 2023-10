Yürüyüş yapmanın faydaları

YÜRÜMENİN ÖNEMİ

🔸 Her yerde, her an ve günün herhangi bir saatinde yapılabilen yürüyüş etkinliği, kalbi güçlendirir, kan dolaşımını düzenler. Kemikleri güçlendirir ve ileri yaşlarda kemik erimesi yaşanmasını engeller.

🔸 Düzenli yapılan yürüyüş, kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 40 azaltır. Birey, daha iyi uyur ve uyku kalitesi artar. Cilt sağlığını olumlu etkiler. Ayırca migren gibi şikayetlerin daha az yaşanmasını sağlar.

🔸 Hafif koşu tarzında yapılan yürüyüş, bireyin akciğer hacmini geliştirir ve daha iyi nefes alabilmeyi sağlar. Soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut direncini kuvvetlendirir ve aktivite esnasında artan serotonin ile endorfinler sayesinde vücudunuza mutlu bir duruş kazandırır. Kişinin insilün seviyesini doğal yolla düzenlemesini sağlayarak tokluk hissi verir.