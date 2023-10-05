Yürüyüş yapmanın faydaları
Bir spor aktivitesi olan yürüyüş, kişinin ruh ve beden sağlığı için oldukça önemlidir. Herhangi bir ekipman gerekmeksizin hareket etmenin en kolay yoludur. 1991'den bu yana her yıl ekim ayının ilk hafta sonu, Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanır. Amaç, fiziksel açıdan aktif olmanın ve küresel hareketsizlik krizine karşı bir farkındalık oluşturmaktır. Peki, yürüyüş yapmak neden önemlidir?
Giriş Tarihi: 07.10.2023
10:01
SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN KOŞULU: YÜRÜYÜŞ
🔸 İnsan vücudu,
hareket etme üzerine tasarlanmıştır ve durağan bir yaşam yaratılışına aykırıdır. Bunun yanı sıra her daim hareket halinde olmak, kişinin ruh ve beden sağlığı için oldukça önemlidir.
🔸 Hareket etmenin
en kolay yolu ise herhangi bir ekipman gerektirmeyen yürüyüş aktivitesidir. Egzersizlerin en uygulanabiliri olan yürüyüşün düzenli şekilde yapılması oldukça mühimdir. Uzmanlara göre günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerekir.
Sonbahar yürüyüş rotası
GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜMENİN FAYDALARI
🔸 Kişi, sağlıklı bir yaşam sürmek için
günde en az 30 dakika yürümelidir. Bu aktivite bağışıklığı ve kasları güçlendirir, yağ yaktırır, akciğer kapasitesini artırır, tansiyonu düzenler ve kalp sağlığına iyi gelir.
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Yoğun çalışma temposunda zihnen dinlenmek isteyenlerin de yürüyüş yapması yararlı olacaktır. Çünkü yürüyüş, stresi azaltır. Bununla birlikte kemik sağlığına iyi gelerek yaşlanmayı geciktirme özelliği de bulunur.
YÜRÜMENİN ÖNEMİ
🔸 Her yerde, her an ve günün herhangi bir saatinde yapılabilen yürüyüş etkinliği,
kalbi güçlendirir, kan dolaşımını düzenler. Kemikleri güçlendirir ve ileri yaşlarda kemik erimesi yaşanmasını engeller.
🔸 Düzenli yapılan yürüyüş, kalp hastalıklarından ölüm riskini
yüzde 40 azaltır. Birey, daha iyi uyur ve uyku kalitesi artar. Cilt sağlığını olumlu etkiler. Ayırca migren gibi şikayetlerin daha az yaşanmasını sağlar.
🔸 Hafif koşu tarzında yapılan yürüyüş, bireyin
akciğer hacmini geliştirir ve daha iyi nefes alabilmeyi sağlar. Soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut direncini kuvvetlendirir ve aktivite esnasında artan serotonin ile endorfinler sayesinde vücudunuza mutlu bir duruş kazandırır. Kişinin insilün seviyesini doğal yolla düzenlemesini sağlayarak tokluk hissi verir.
ÇOCUKLARDA YÜRÜMENİN ÖNEMİ
🔸 Çocuklar, yaratılışları gereği
hareket etme dürtüsüne sahiptirler. Bu nedenle mümkün olduğunca hareket halinde olmak isterler.
🔸 Doğumundan itibaren çocukların geçirdiği
ilk 10 yıl, fiziksel aktiviteyi ömür boyu alışkanlık haline getirmek için oldukça önemli bir zaman dilimidir. Uzmanlara göre çocuklar, günde yaklaşık 2 saat hareket etmelidir. Bu nedenle küçük yaşlarda çocuklar, fiziksel anlamda en kolay aktivite olan yürüyüş alışkanlık haline getirilmelidir.
🔸 Yürüyüş yapan çocuklar kendini
daha iyi hisseder, yaşama sevinci ve okul başarısı artar, dikkat toplaması kolaylaşır. Özgüven ve öz yeterlilik gibi bilişsel ve zihinsel duyguların gelişimi üzerinde olumlu etkileri bulunur.
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DOĞRU YÜRÜYÜŞ NASIL YAPILIR?
🔸 Yürüyüşe başlarken ilk
5-10 dakika yavaş adımlar atmak gerekir. Bu kasların gevşemesini sağlar. Yürüyüş esnasında topuklardan ayak parmaklarına doğru adım atılmalıdır. Ayrıca ayakkabı seçimine de dikkat etmek gerekir. Yürürken yeterli destek sağlayan, esnek tabanlı, rahat ayakkabılar tercih edilmelidir.
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Hava durumuna uygun, rahat ve temiz kıyafetler giyilmelidir. Yürürken vücut rahat, omurga dik, kollar adımlar ile koordineli ve serbest olmalıdır. Kolları hareket ettirmek, yağ yakımını artırır. Bu esnada vücuttaki sıvı kaybını önlemek için kişi, yanında su bulundurmalıdır.