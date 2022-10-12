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Sonbahar yürüyüş rotası

Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var ancak sonbaharın dinginliği bu ayların içinde daha çok ön plana çıkar. Yaprakların sararıp eşsiz danslarla yuvalarından süzülüşünü izleyebileceğiniz ve mevsimsel değişimi en net göreceğimiz mevsimlerdendir sonbahar... Patikalarda, parkurlarda yürümenin tam da zamanı!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 18:58
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Sapanca Gölü, Sakarya
Sapanca Gölü, Sakarya

📍Sapanca Gölü, Sakarya

🔸 Bütün mevsimlerde hayranlık uyandıran fakat sonbahar geldiğinde görülmesi gereken bir gölden bahsedeceğiz. Sakarya'nın sembollerinden Sapanca Gölü... Ekim ayı itibariyle başlayan renk dönüşümü görülmeye değer.

🔸 Gündüz ve akşam yürüyüşlerinin vazgeçilmezi olan bu tatlı su gölü, Sakarya şehri ile Kocaeli ili arasında doğal sınır olarak kabul edilen bir doğa harikasıdır.

🔸 45 metrekareye yayılan bu göl, hem Sakarya Adapazarı'na hem de Kocaeli merkezine yakındır. Doğal bir göl olarak günümüzde görülmesi gereken yerler arasındadır.

🔸 Ayrıca ülkemizde bulunan birçok tektonik göllerden biridir. Sakin ve dingin durduğuna bakmayın, bu gölün altından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor.

Yürüyüş yolları, gölün enfes manzarası ve dingin atmosferini deneyimlemek isteyenler sonbahar mevsiminde önerimizdir.

Sakin ve huzurlu bir ortamda ve İstanbul'a yakın yerde tatil yapmak isteyenler, göl kıyısında bulunan bungalovlara bir göz atabilir!

ZİYARET BİLGİLERİ
Ziyaret saati: 7/24
Giriş ücretsiz

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Baltalimanı Japon Bahçesi
Baltalimanı Japon Bahçesi

📍Balta Limanı Japon Bahçesi

🔸 Bir diğer keşfimiz İstanbul'un nezih ilçesi olan Sarıyer'deki Japon Bahçesi...

🔸 Girişi ücretsiz olan bu park, Japonya ile aramızda manevi bir köprü niteliğinde. Marmara Boğazı'na bakan, manzarası müthiş bir yerde konumlanmış bahçede, iki kardeş şehrin sembolü olan İstanbul Boğazı ile Shimonoseki Boğazı'ndan esinlenilerek yapılır.

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🔸 Giriş kapısı başta olmak üzere, Japon Bahçesi'nin temel karakteri olan çay odası (yogetsuan), şelale, gölet, çardak gibi öğeler yer alır.

🔸 Ayrıca Japonya'nın sembolü olan kiraz (sakura) ağacı başta olmak üzere, dört mevsimin güzelliklerinin yaşandığı dinlenme alanı olarak çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

İstanbul'un göbeğinde sakin ve huzurlu yürüyüş yapacağınız renkli bir bahçe burası...

ZİYARET BİLGİLERİ
Ziyaret saatleri: Yaz tarifesi 07:00-19:30
Kış tarifesi: 07:00-17:00
Giriş ücretsiz

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İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

📍İğneada- Longoz Ormanları Milli Parkı

🔸 Sonbahar mevsiminin sembolü olan bir yerden bahsedeceğiz. Turuncu tonlarının hâkim olduğu doğa harikası, Trakya'nın rengi İğneada Longoz Ormanları...

🔸 İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunur. Trakya bölgesinin Karadeniz sahilinde yer alan küçük ve şirin bir beldede 22 kilometrelik bir sahile sahiptir.

🔸 Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile "Trakya'nın saklı cenneti" olan Longoz Ormanları, bugünlerde özellikle sonbaharda güzelliği ile görenleri hayran bırakır.

🔸 Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini dinlendirir.

Bungalov ve değişik tasarımlarda ev seçenekleriyle eşsiz bir tatil yapabilirsiniz.

🔸 İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, sonbaharda daha da dikkat ve ilgi çekiyor.

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🔸 Mevsimine göre renk değişimini en güzel gözlemleyebileceğiniz bu ormanda yürüyerek keşfin tadını çıkarabilirsiniz.

Kamp alanları
• Beğendik Plajı Kamp Alanı
• Limanköy
• Bakırdere Kanyonu Kamp Alan
• Âşıklar Plajı Kamp Alanı
• İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Kamp Alanı
• Mert Gölü Kamp Alanı
• Pedina Gölü Kamp Alanı
• Hamam Gölü Kamp Alanı
• Saka Gölü Kamp Alanı

İğneadada yapabileceğiniz turlar
• Longoz Orman Turu
• Doğa Turu
• Kültür Turu
• Mantar Turu
• ATV Turu

İğneadada gezebileceğiniz yerler
• Kıyıköy
• Beğendik Köyü
• Liman Köy
• İğneada Feneri

İğneadada bulunan göller
• Mert Gölü
• Pedina Gölü
• Hamam Gölü
• Saka Gölü

ZİYARET BİLGİLERİ
İğneada'ya gitmek için İstanbul'dan yaklaşık 3-4 saat yol gitmeniz gerekiyor.
İğneada Longoz Ormanları ve Milli Parkı, Kırklareli'nin Demirköy
Giriş ücretsiz.

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