Sonbahar yürüyüş rotası

📍İğneada- Longoz Ormanları Milli Parkı
🔸 Sonbahar mevsiminin sembolü olan bir yerden bahsedeceğiz. Turuncu tonlarının hâkim olduğu doğa harikası, Trakya'nın rengi İğneada Longoz Ormanları...
🔸 İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunur. Trakya bölgesinin Karadeniz sahilinde yer alan küçük ve şirin bir beldede 22 kilometrelik bir sahile sahiptir.
🔸 Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile "Trakya'nın saklı cenneti" olan Longoz Ormanları, bugünlerde özellikle sonbaharda güzelliği ile görenleri hayran bırakır.
🔸 Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini dinlendirir.
↪ Bungalov ve değişik tasarımlarda ev seçenekleriyle eşsiz bir tatil yapabilirsiniz.
🔸 İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, sonbaharda daha da dikkat ve ilgi çekiyor.