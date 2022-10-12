Sonbahar yürüyüş rotası

📍Sapanca Gölü, Sakarya

🔸 Bütün mevsimlerde hayranlık uyandıran fakat sonbahar geldiğinde görülmesi gereken bir gölden bahsedeceğiz. Sakarya'nın sembollerinden Sapanca Gölü... Ekim ayı itibariyle başlayan renk dönüşümü görülmeye değer.

🔸 Gündüz ve akşam yürüyüşlerinin vazgeçilmezi olan bu tatlı su gölü, Sakarya şehri ile Kocaeli ili arasında doğal sınır olarak kabul edilen bir doğa harikasıdır.

🔸 45 metrekareye yayılan bu göl, hem Sakarya Adapazarı'na hem de Kocaeli merkezine yakındır. Doğal bir göl olarak günümüzde görülmesi gereken yerler arasındadır.

🔸 Ayrıca ülkemizde bulunan birçok tektonik göllerden biridir. Sakin ve dingin durduğuna bakmayın, bu gölün altından Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor.

↪Yürüyüş yolları, gölün enfes manzarası ve dingin atmosferini deneyimlemek isteyenler sonbahar mevsiminde önerimizdir.

↪ Sakin ve huzurlu bir ortamda ve İstanbul'a yakın yerde tatil yapmak isteyenler, göl kıyısında bulunan bungalovlara bir göz atabilir!