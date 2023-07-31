Türkiye'de bulunan 10 büyük nehir

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, akarsu bakımından da oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Dağların arasından geçip ovaları aşarak denizlerimize ulaşan pek çok nehir bulunur. Sizin için Türkiye'nin görüntüsü ile kendine hayran bırakan en uzun 10 nehrini araştırdık.