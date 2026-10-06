Farklı coğrafyalardaki geleneksel evler
Dünya üzerindeki coğrafyalarda farklı farklı iklimler yaşanır. İnsanlar da yaşadıkları iklimlerin özelliği ve ihtiyacına göre barınma konusunda çözüm arayışlarına girerler. Bu durum inşa edilen yapılarda malzeme ve biçim farklılıklarını da beraberinde getirir. Bütünsel olarak bakıldığında bu etkiler, birbirinden zengin mimari anlayışların oluşmasını sağlar.
HARRAN EVLERİ - ŞANLIURFA
🔸 Üzerindeki kümbetlerle ilgi çeken Harran evleri, kare bir temel üzerine bindirme tekniği ile tuğla ve kerpiçten inşa edilmiştir. Harcında gül yağı, saman, yumurta akı ve pişmiş toprak kullanılan evler; mekanı kışları sıcak, yazları serin tutma özelliğine sahiptir.
🔸 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescillenen 250 yıllık evlerin görüntüsü, coğrafyayla uyum içindedir.
Yatay mı, dikey mi, mimari mi?
SUMBAN EVLERİ – ENDONEZYA
🔸 Sumban evleri, kare planlıdır. Yapıların çatısı, aile birliğine vurgu yapan dört ana direk tarafından desteklenir. Ahşap temelli evlerin duvarlarında hindistan cevizi ve bambu yaprağından yapılmış paneller kullanılır.
🔸 Sumban evlerinde, pencere zenginlik göstergesidir ve genellikle birçok yapıda kullanılmaz. 2 kapısı bulunan yapıların sol arka kapısı kadınlar, sağ ön kapısı ise erkekler için oluşturulmuştur.
BUNGALOV – TAYLAND
🔸 Bungalov ev, sundurma ile örtülü verandası bulunan ahşaptan yapılmış, genellikle tek katlı inşa edilen bir yapı türüdür.
🔸 Tayland'ın geleneksel mimarisini yansıtan bu evler, orman içinde veya deniz kıyısında görülür. Termal özelliğe sahip olan bungalovlar, iç mekanın kışın sıcak, yazın serin kalmasına yardımcı olur.
*Sundurma nedir?
Yapıyı güneş, yağmur ve kar gibi unsurlardan koruyan küçük çatıya denir. Genellikle kapı girişlerinde kullanılır.
KASBAH EVLERİ - CEZAYİR
🔸 Cezayir'in Kasbah bölgesi, 16. yüzyıldan kalma Osmanlı sarayları, camileri ve evleriyle İslam kültürüyle şekillenmiş küçük bir yerleşim alanıdır. Bu evlerde en önemli unsur avludur. Evlerin avluları 3 farklı türde olabilir. İlk tür revaklarla çevrili ve üstü tamamen açık formdadır. İkinci form yarı açık veya üzeri tamamen ızgara ile kaplanmış biçimdeyken üçüncü form ise avlunun çatıya merdivenle bağlanarak çatıda merkezi bir açıklık oluşturulması şeklindedir.
🔸 Kasbah evleri 2 veya 3 kattan oluşur. Dışarıya açılan pencereleri olmayan bu evlerde minik açıklıklar bulunur. Bu açıklıklar genellikle avluya bakacak şekilde tasarlanmıştır.
🔸 Odalar dar ve uzundur. Ana oda her zaman güneydoğuya bakacak şekilde planlanmıştır. Evler, sıcağa karşı koruma sağlanması amacıyla beyaza boyanmıştır.
İGLO – KUZEY KUTBU
🔸 Kuzey Kutbu'nun geleneksel yapısı olan iglolar, sıkıştırılmış kardan yapılır. Bu yapılar, eskimoların geçici süreyle barınmak için kullandığı evlerdir. Tecrübeli bir Eskimo, gerekli araçlara sahip olduğunda "bir saat içinde bir iglo" yapabilir.
🔸 İglo yapılarının içinde, oturmak ve dinlenmek için kardan tuğlalardan yapılan bir yükselti bulunur. Bu yükseltinin üzeri taş ve çalılarla örtülür. En üst katmana ise hayvan postu yerleştirilir. İglolarda bunun dışındaki alan, yemek hazırlığı için kullanılır.