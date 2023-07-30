Farklı coğrafyalardaki geleneksel evler

KASBAH EVLERİ - CEZAYİR

🔸 Cezayir'in Kasbah bölgesi, 16. yüzyıldan kalma Osmanlı sarayları, camileri ve evleriyle İslam kültürüyle şekillenmiş küçük bir yerleşim alanıdır. Bu evlerde en önemli unsur avludur. Evlerin avluları 3 farklı türde olabilir. İlk tür revaklarla çevrili ve üstü tamamen açık formdadır. İkinci form yarı açık veya üzeri tamamen ızgara ile kaplanmış biçimdeyken üçüncü form ise avlunun çatıya merdivenle bağlanarak çatıda merkezi bir açıklık oluşturulması şeklindedir.

🔸 Kasbah evleri 2 veya 3 kattan oluşur. Dışarıya açılan pencereleri olmayan bu evlerde minik açıklıklar bulunur. Bu açıklıklar genellikle avluya bakacak şekilde tasarlanmıştır.

🔸 Odalar dar ve uzundur. Ana oda her zaman güneydoğuya bakacak şekilde planlanmıştır. Evler, sıcağa karşı koruma sağlanması amacıyla beyaza boyanmıştır.