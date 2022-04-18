Ramazan İftar Menüsü 2022 - 17. Gün
Ramazan İftar Menüsünün 17. Günü ile sizlerleyiz... Ne zorluk ne de sıkıntı, tek getirdiği berekettir Ramazan'ın, güzelliktir, yardımdır, diriliştir. Öylesine şanlı ve öylesine bir rahatlık içindeyiz ki Müslümanca yaşamaya çalışanlar olarak, İslam'ı yaşayamayan, Müslüman olduğu halde emirleri yerine getiremeyen, zulüm ile sıkışıp kalmış kardeşlerimiz var. Ramazan'a kavuşmanın ve gönlümüzce ihya edebilmenin değerine sahip çıkalım.
Giriş Tarihi: 18.04.2022
16:41
➖ Ramazan ayı insan için adeta bir ayna... Yeni bir yol, ihtişamlı bir yenilik... Eşsiz...
➖ Ramazan'a elveda demeye hazırlanırken, bir sevgiliye bir dosta bir hasretliğe veda ediyormuşuz hissi geliyor. Öyle değerli bir misafir ki yalnızca senede bir kez geliyor gelince de bir ay kalıyor ama o bile yetmiyor.
Peki bugün menümüzde neler var?
Kemik suyu çorbası Havuç dolması Domates soslu makarna Krem karamel
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Kemik Suyu Çorba
🔲 Menümüze kolojen deposu, sağlıklı mı sağlıklı, Ramazan ayında sizleri güçlü ve dinç tutacak bir çorba ile başlıyoruz...
Kemik Suyu Çorbası tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler(1-2 kavanoz)
🔸 1 kg ilikli dana kemiği
🔹 İki buçuk litre su 🔸 1 adet büyük boy soğan 🔹 1 adet havuç 🔸 1 adet pırasa 🔹 3 adet sap kereviz (yapraklarıyla) 🔸 1 diş sarımsak 🔹 1 adet karanfil 🔸 1 çay kaşığı tane karabiber 🔹 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
Kemik Suyu Çorba Yapılışı
◾ Kemikleri tencereye sığabilecek şekilde bölün.
◾ Derin bir tencereye alıp orta ateşte hafifçe mühürleyin. ◾ Üzerine suyu ilave edip kaynamaya bırakın. ◾ Soğan, havuç ve pırasayı temizleyip irice doğrayın. ◾ Kaynayan kemiklerin köpüğünü alıp üzerine sebzeleri ve kalan malzemeyi ilave edin. ◾ 1.5 saat kısık ateşte kaynatın. ◾ Arzunuza göre kemik suyunu süzüp yemeklerde kullanabileceğiniz gibi sadece kemikleri alıp sebze çorbası olarak da tüketebilirsiniz
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 4. Gün
Havuç Dolması
🔲 Kemik suyu çorbamızı içip güçlendiğimize göre, sağlıklı beslenmeye ve vücudu dinç tutmaya devam. Farklı bir dolma tarifi ile sizlerleyiz, tatlısı tuzlusu pek çok çeşidi yapılan havuç
ile havuç dolması tarifi.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta.
Malzemeler (6 kişilik)
🔹 7-8 adet büyük boy havuç
🔸 Yeteri kadar su 🔹 Yarım çay bardağı zeytinyağı 🔸 500 gram kıyma 🔹 1 adet soğan 🔸 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık 🔹 1 yemek kaşığı domates salçası 🔸 1 yemek kaşığı biber salçası 🔹 1 demet maydanoz, tuz, karabiber 🔸 Ayçiçeği yağı
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 5. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 6. Gün
Havuç Dolması Yapılışı
◾ Havuçları soyup 8-10 cm boyunda kesin.
◾ Kaynayan suya atıp hafifçe haşlayın. ◾ Kabak oyacağı ile diplerini delmeden içlerini çıkarın. ◾ Ayçiçeği yağında hafifçe kızartın. ◾ Zeytinyağını bir tencereye alıp kıymayı kavurun. ◾ Üzerine ince kıyılmış soğan ekleyin. ◾ Soğanın rengi dönünce dolmalık fıstığı ekleyin. ◾ Bir-iki dakika kavurup salçaların yarısını katın. ◾ Tuz ve karabiberini ayarlayın. ◾ Kıyılmış maydanozu katıp ocaktan alın. ◾ Kıymalı hacı havuçların içine doldurun. ◾ Dolmaları bir tencereye dik olarak yerleştirin. ◾ 2 su bardağı suda kalan salçaları açıp dolmaların üzerine gezdirin. ◾ Kısık ateşte gerekirse sıcak su ekleyerek havuçlar yumuşayana kadar pişirin. ◾ Ilık servis yapın.
Afiyet olsun
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 7. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 8. Gün