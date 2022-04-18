Ramazan İftar Menüsü 2022 - 17. Gün

Havuç Dolması

🔲 Kemik suyu çorbamızı içip güçlendiğimize göre, sağlıklı beslenmeye ve vücudu dinç tutmaya devam. Farklı bir dolma tarifi ile sizlerleyiz, tatlısı tuzlusu pek çok çeşidi yapılan havuç ile havuç dolması tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta.

Malzemeler (6 kişilik)

🔹 7-8 adet büyük boy havuç

🔸 Yeteri kadar su

🔹 Yarım çay bardağı zeytinyağı

🔸 500 gram kıyma

🔹 1 adet soğan

🔸 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

🔹 1 yemek kaşığı domates salçası

🔸 1 yemek kaşığı biber salçası

🔹 1 demet maydanoz, tuz, karabiber

🔸 Ayçiçeği yağı

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