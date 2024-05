Gözden kaçırdığımız hakikatler

◾ Hayatımız her zaman bir gül bahçesi değil. Her zorluk ardında bir kolaylığı, her kırılma arkasında bir iyileşmeyi, her düşüş peşi sıra bir yükselişi içinde barındırır.

◾ Bu sebepten dolayı bizim şer zannettiklerimiz esasında bizi hayırlara hazırlayan imtihanlar olabilir. Bu anlayış üzere hareket etmemez gerekir.