Görme engelli bireylerin eğitimi

🔶 Görme yetersizliği olan öğrencilerde kavramsal gelişim ve diğer öğrenmeler daha çok dokunsal deneyimlere dayanır ya da görme dışında diğer duyusal yöntemlerin kullanışıyla gelişir. Bu bireylerin akademik ihtiyaçları vardır. Ama bu ihtiyaçların biraz daha farklılaştırılarak bireylere sunulması gerekir.

Dr. Yakut, konuyla ilgili görme engellilerin yaşamından bir örnekle durumu daha açıklayıcı hale getirdi:

" Örneğin; özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin daha çok akademik ihtiyaçları vardır. Niye çünkü özel öğrenme güçlüğü olan bireyler okuma yazma, matematik alanında düşük performans gösteren ve bununla birlikte ortalama zekaya sahip olan bireylerin akademik ihtiyaçları daha fazladır. Ama tabii ki bu bireylerin akademik ihtiyaçlarına bağlı olarak başarısızlıkla da karşılaşma olasılıkları daha fazla olduğu için bu bireylerin sosyal ve duygusal anlamda da ihtiyaçları olabilmektedir. Yine görme yetersizliği olan bireylerimizin akademik ihtiyaçları biraz daha farklıdır. Onu da şöyle açıklayayım: Bu bireylerin görsel olarak bilgi edinme fırsatları daha kısıtlıdır. Gören insanların aksine çevreyle etkileşimlerinden elde edilen tesadüfi öğrenmeleri kısadır. "

" Normal gelişim gösteren bireyi düşündüğümüz zaman annesini mutfakta gözlemleyerek nasıl yemek yaptığını öğrenebilir, daha böyle detaylı bir örnek verelim. Örneğin; Menemen yapmak diyelim ki annesinin mutfakta yemek yaparken gözlemler ve menemen yaparken hangi malzemelere ihtiyaç duyduğunu öğrenir. Hangi araç gereçlere ihtiyaç duyduğunu öğrenir. İşte malzemeleri yıkaması gerektiğini hangi şekilde doğraması gerektiğini öğrenir ve hangi sırayla tavaya koyması gerektiğini tamamen gözlem yaparak öğrenebilir. Yani bununla ilgili bir şema oluşturabilir ama görme yetersizliği olan bireyler için bu süreç daha karmaşık bir hale gelebilir."