Cuma tatili neden pazara alındı?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAFTALIK TATİL ANLAYIŞI

◾ Her milletin farklı gelenek ve görenekleri bulunur. Geleneksel kültür unsurların ilk kaynağı ise başta dini telakkiler olmak üzere tabiatla da ilişkilendirilir.

◾ Din, insanların dinleneceği günün belirlenmesinde büyük rol oynar. Hatta çok eski medeniyetler olan Asurlular, Sümerler, Samiler ve Bâbilliler; insan hayatında önemli bir yeri teşkil eden hafta kavramını bilir ve dinlenme günlerini ona göre belirler.

◾ Tarihin şahit olduğu en güçlü imparatorluklarından biri olan ve dünyada tam 600 yıl hüküm süren Osmanlı'da da haftalık izin hususuna halkın ihtiyaçları doğrultusunda dikkat edilmiştir.