Yüksek dağların ardı: Sümela

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◾ Trabzon'un en bilindik yapılarından biri olan Sümela Manastırı, Hıristiyan dini literatürünün kasvetli havasına uygun olarak bir dağın içine inşa edilir. Bilhassa 4. Haçlı Seferi'nden sonra Trabzon'a gelen Komnenos ailesi tarafından önemsenen Manastır, Anadolu'daki en mühim Manastır olarak kabul edilir.

◾ Karadeniz'in yüksek dağları ardında bir dağın içinde inşa edilmiş olan Sümela, yekpare bir yapı bütünü değildir. Zaman içerisinde eklemelerle büyük bir manastır haline gelir. Zaman içerisinde farklı yapıların eklenmesiyle günümüz versiyonuna erişir.

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethetme kararlılığı