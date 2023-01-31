Yüksek dağların ardı: Sümela

Osmanlı döneminde Sümela

◾ 1461 senesinde Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmed, iki yüz elli yılı geçen Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi. Böylece Sümela da diğer dini kurumlar gibi Osmanlı idaresine geçti.

◾ Bu tarihten itibaren gayrimüslüm kurumlarının statüsünde herhangi bir değişiklik olmadı. Fatih Sultan Mehmed tarafından Sümela'ya dair bir imtiyaz dahi verildi.

◾ Sonraki dönemlerde de Osmanlıların Sümela'ya olan ilgi ve alakası devam etti. Yavuz Sultan Selim Manastır'a beş adet işlemeli kandil hediye etti.

◾ Korunaklı Manastır, diğer dönemlerde de gözde bir konumdaydı. Sultan II. Selim "On Emir"in yazma bir nüshasını Sümela Manastırı'na hediye ederek var olan iyi ilişkileri devam ettirdi.

◾ Osmanlı padişahları değiştikçe Manastır'a verilen berat belgeleri de zamanla yenilendi. Manastır'ın ihtiyaçları padişahlar tarafından giderildi.

◾ 1672 yılında İstanbul, 1675 senesinde ise Sümela'ya Kudüs Patriği ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler on yedinci yüzyılda dahi Sümela'nın önemini gösterir niteliktedir.

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