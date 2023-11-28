Yakup Beg ile Sultan Abdülaziz görüşmeleri

ASKERİ ALANDAKİ BAŞARISI

◾ Askeri zekasından ötürü Yakup Beg'e, Akmescit'in komutası verilir. Rus ordusu, bu bölgeyi işgal etme girişiminde bulunur. Kuşatma tam yirmi altı gün sürer. Yakup Han Bedevlet, bu işgale var gücüyle direnir.

◾ O dönemler Kaşgar'da hakimiyet kurmuş olan Sadık Beg, Cihangir Hoca'nın oğlu Buzuruk Han'ı Kaşgar hükümdarı yapmak ister. 1864 senesinde ise Hudayar Han, Buzuruk Han ile Yakup Beg'e bin kişilik bir ordu tahsis eder ve Kaşgar'a gönderir.

Akmescit nerede?

Zamanında Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Akmescit, günümüzde Ukrayna sınırları içinde bulunur ve Simferopol adıyla bilinir.

Cihangir Hoca kimdir?

Cihangir Hoca, Hoca ailesinden Hoca Samırsak'ın oğludur. Hokand Hanlığı'nda dünyaya gelir ve Kâbil'de eğtimi görür. 1820'den itibaren üç kez Doğu Türkistan'a sefer düzenler.