Sultan ünvanını ilk kullanan Türk hükümdarı: Gazneli Mahmud
Hindistan Fatihi olarak anılan Gazneli Mahmud zeki, ileri görüşlü ve adaletli bir hükümdardı. İslam devletleri ve Hint dünyası arasında ticaret ve kültür ağını geliştiren çalışmalarıyla tanınan Sultan, Hint yarımadasında İslam'ın yayılmasına vesile olarak hem halkı hem de dönemin mütefekkirleri tarafından sevildi. Bilim ve sanata da önem veren Gazneli Mahmud, önemli isimleri himaye ederek güvenli bir ortam tesis etti.
Giriş Tarihi: 02.11.2023
16:36
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Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdar olan Gazneli Mahmud, 2 Kasım 971'de dünyaya geldi. Mahmud, Gazneli hükümdarı Sebük Tegin'in oğluydu.
◼ Çocukluğu hakkında detaylı bilgi bulunmayan
Gazneli Mahmud, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim gördü ve Kur'an-ı Kerim-i ezberledi. Bunun yanında kendisine iyi bir devlet adamı olması için gerekli eğitim verildi.
Sebük Tegin kimdir?
977 ile 997 yılları arasında Gazne hükümdarlığı yapan Sebük Tegin, Orta Asya kökenli bir Türk'tür.
Geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirleri
◼ Gazneli Mahmud, gençlik yıllarından itibaren devlet yönetiminde
önemli görevler almaya başladı. Bunlardan biri de Sebük Tegin'in Saffâriler'e karşı Sistan bölgesinin kontrolünü sağlamak için Büst şehrine gittiği sırada oğlu bırakmasıydı. Mahmud'u Gazne'ye vekil olarak
Saffâriler kimdir?
861 ile 1003 yılları arasında, İran'ın güneydoğusu ile Afganistan'ın güneybatısında bulunan Sistan'da kurulmuş bir Fars hanedanlığıdır.
◼ Gazneli Mahmud genç yaşlarda katıldığı
harpler ve buralarda gösterdiği başarısıyla Fakat her şey istediği gibi gitmedi. babasının güvenini kazandı.
◼ Babasıyla yaşadığı bir
anlaşmazlık yüzünden Gazne Kalesi'ne hapsedildi. Neyse ki birkaç ay sonra esaretten kurtuldu ve babasının güvenini kazandı.
Büyük Selçuklu Devleti nasıl kuruldu?
◼ Sâmânî Emîrî
II. Nuh'un yardım istemesiyle katıldığı savaşa büyük fayda sağladı. Bu yüzden II. Nûh tarafından kendisine ünvanı verildi ve "Seyfüddevle" Horasan ordu kumandanı olarak atandı.
◼ Babası
Sebük Tegin'in ölümü üzerine kardeşi İsmail ile taht mücadelesine girdi. Bu zorlu meselenin altından kalkarak oldu. Gazneliler'in hükümdarı
◼ Bu taht mücadelesi sırasında Samaniler'den
II. Nûh'un vefatıyla yerine oğlu II. Mansur tahta çıkmıştı. II. Mansur Horasan'a kendi kumandanlarından Begtüzün'ü tayin edince Mahmud, Horasan'ın kendisine iade edilmesini talep etti.
◼ Teklifin reddedilmesi üzerine Gazneli Mahmud'un Nişabur'a yürüdüğü sırada Begtüzün ve Faik,
II. Mansur'un gözlerine mil çekti. Bunun öcünü almak için yapılan savaşta Gazneli Mahmud Horasan'ı alarak kardeşi Nasr'ı vali olarak atadı.
II. Mansur kimdir?
997 ile 999 yıllarında hükümdarlık yapan Samanî hükümdarıdır.
Horasan'ın İncileri