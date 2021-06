Selçukluların yemek kültürü

Yemek yeme ve beslenme toplumdan topluma farklılık gösteren bir kültürdür. Yemek yeme kültürü iklim, coğrafya, ekonomik yapı kimi zaman da inançlara göre şekillenirken toplumlar hakkında da geniş bilgiler sunar.

Türk mutfağı içinde kendilerine has bir kültür oluşturan Selçuklular, Anadolu'nun fethinden sonra bu bölgeye yerleşmeye başladı. Selçukluların Orta Asya'dan getirdikleri zengin âdetleri ile Anadolu'nun verimli topraklarında oluşturdukları sentez, mutfak kültürünü şekillendirdi. Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Selçuklu mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenerek zengin bir yemek kültürü oluşturdu. Paça yemeği, yufka yemeği, etli pide, tutmaç, höşmerim, boza, pekmez, sucuk, pastırma gibi yiyecek isimleri, Anadolu Selçukluları döneminden itibaren değişikliğe uğramadan günümüze de intikal edenler arasındadır.

Selçuklu mutfağından gelen lezzetler 📌