Selçuklu mutfağından gelen lezzetler 📌

Tandır ekmeği Orta Doğu ve Asya'da sıklıkla yenen, ince ve oldukça gevrek bir çeşit ekmektir. Yerde açılan ve etrafı çamurla sıvanmış bir çukurun içinde pişirilir. Yufka gibi, oklava ile bir buçuk santim kalınlığında açılır. Üzerine un, susam ve su serpilir.

Malzemeler: 5 kg un, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yeteri kadar ılık su.

Yapılışı: Mayayı ılık suda eritin. Ardından una ekleyin. Tuz şekeri de ekleyip yoğurun ve hamuru dinlendirin. Sonra tandırı yakıp, odun köz halindeyken hamurdan isteğe göre parça parça yumaklayın. Daha sonra ekmeği oklava yardımıyla açın ve tandırın duvarına yapıştırın. Kızarınca ekmeğin alt kısmından tutup çekin.