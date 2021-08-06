Osmanlı'nın ilk ticaret okulu: Hamidiye Ticaret Mektebi
Devletin oldukça buhranlı bir döneminde tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid, şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmedi ve zihinlerin dönüşümünü sağladı. Öyle ki günümüze kadar gelen birçok üniversite o dönemde inşa edildi. Bunlardan biri de Marmara Üniversitesi'ydi. Hamidiye Ticaret Mektebi adıyla kurulan bu eğitim kurumu, Osmanlı'nın ilk ticaret okuluydu. Peki, ticaret okulu fikri nasıl ortaya çıktı? Ticaret Mektebi'nin kuralları neydi? Gelin, bu eğitim kurumuna daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 06.08.2021
11:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
14:21
OSMANLI’NIN İLK TİCARET OKULU
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oldukça buhranlı bir dönemde 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı. Devletin yükselmesi için Sultan II. Abdülhamid, alanlarında pek çok atılımda bulundu. bilim, sanat, sanayi ve teknoloji
📌Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmeyen Sultan Abdülhamid, açtırdığı mekteplerle eğitim alanında zihinlerin dönüşümünü sağladı. Öyle ki
o dönemde inşa edildi. Bunlardan biri de günümüze kadar gelen birçok üniversite Hamidiye Ticaret Mektebi adıyla kurulan bu eğitim kurumu, Marmara Üniversitesi'ydi. Osmanlı'nın ilk ticaret okuluydu.
📌 Sultan Abdülhamid, ekonomide gerçekleştirdiği icraatların, atılımların daha kalıcı ve geniş alana yayılmasını sağlamak için eğitim ve öğretim alanında çalışmalar yaptı.
📌Şehzadeliği döneminden itibaren ticarete ilgili olan Sultan Abdülhamid, Suphi Paşa'nın bir ticaret okulu kurulmasını teklif etmesine oldukça heyecanla karşıladı. Öyle ki mektebin kurulması için
bulundu. şahsi hazinesinden katkıda
📌En nihayetinde 16 Ocak 1883'de Hamidiye Ticaret Mektebi'nin temelleri atıldı.
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MEKTEP HANGİ AMAÇLA KURULDU?
📌Okulun amacı, ülkede ticaretin gelişmesi ve
Müslümanların ticari hayatta etkili olmasıydı.
📌Tarih boyunca Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimler ticaretle daha çok ilgilenmiş, Müslümanlar ise
yönelerek daha geri planda kalmıştı. Zamanla bu ayrım devletin de dikkatini çekecek hal aldı. askerlik, yöneticilik ve memuriyete
📌1939 yılında Sultan Abdülhamid yeni ekonomik düzenlemeler yapıyor, uygun kuruluşlar oluşturuyordu. Fakat bu alanlarda
başarılı sonuçlar alınamıyordu. işletmeci, muhasebeci, mühendis gibi yetişmiş personel bulunmadığından
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📌Ticaret hayatında istenilen canlılığın sağlanması için bu alanda hizmet verecek kurumlara ve insan kaynağını yetiştirecek bir eğitim kurumuna ihtiyaç vardı. Hamidiye Ticaret Mektebi, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek maksadıyla hizmete girdi.
📌 Mektebin kuruluş nizamnamesinde bu eğitim kurumunun amacı
olarak belirlendi. "ticaret erbabı kişiler yetiştirmek"
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HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİ'NİN KURALLARI
📌Ticaret Mektebi'nin
İlk iki yıl idadi, son iki yıl ise fenni dersler alınırdı. Kısa bir süre kapalı kalan okul, yeniden açıldığında eğitim süresi 3 yıla düşürüldü. eğitim süresi dört yıldı.
📌 Okula
başvurabiliyordu. 15-25 yaş aralığındaki öğrenciler
📌 Ticaret veya sanat alanında çalışanlar, yirmi beş yaşından büyük olsalar da istediklerinde derslere dinleyici sıfatıyla girebilirdi.