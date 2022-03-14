Osmanlı’nın ilk baskı eserleri

📌 Eser İsmâil Cevherî'nin meşhur Arapça sözlüğü "es Sıhah"in tercümesidir. Mütercimi Vânî Mehmed Efendi'nin adıyla şöhret bulan lugat, Müteferrika matbaasının bastığı ilk eser, bu yönü ile de Osmanlıların ilk baskı eseridir. Sözlükte son kök harfine göre kelimelerin dizilişi sözlük camiasında büyük bir yeniliğe yol açar. Zamanla "es Sıhah" Arapların en büyük sözlüklerinden biri konumuna gelir.

İsmâil Cevherî kimdir?

Arapça'nın en meşhur sözlüklerinden biri olan "es Sıhah"ın müellifi olan Cevherî sözlüğü için Arap diyarlarını gezerek büyük ve geniş bir araştırma yapar. Bu araştırmanın nihayetinde ortaya "es Sıhah" isimli, çağlar aşan bir sözlük koyar.

Vânî Mehmed Efendi kimdir?

17. yüzyılda yaşayan vaiz ve müfessir Mehmed Efendi, Arapça öğretimini kolaylaştırmak amacıyla Cevherî'nin meşhur sözlüğü "es Sıhah"i çevirir.

10 soruda Osmanlı'da matbaa ve İbrahim Müteferrika