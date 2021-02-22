Osmanlı padişahlarının marşları

📌İkinci Mahmud, Muzıka-yı Hümayun adlı saray bandosunun şefi olmak üzere İtalyan asıllı opera bestecisi Giuseppe Donizetti'yi İstanbul'a davet etti. Fransa ve Sardinya ordusunda bando şefliği deneyimi olan Giuseppe Donizetti, 17 Eylül 1828'de İstanbul'daki görevine başladı.

📌Donizetti, göreve getirildikten dört ay sonra II. Mahmud'a ithaf ettiği ve Osmanlı'nın ilk resmi marşı olan Mahmudiye Marşı'nı besteledi. Bu marş, 1808-1839 yılları arası kullanıldı.

Mahmudiye Marşı, ülkemizde bestelenen ilk resmi marş olarak tarihi kayıtlara geçti. Bestelendikten sonra Avrupa'da da büyük bir ses getiren Mahmudiye, İsveç'e kadar ulaştı ve İsveç hükümeti tarafından da resmi marş olarak kabul edildi. Mahmudiye'nin, İsveç Muhafız Alayı'ndan müzisyen Franz Preumayr tarafından kopyası hazırlanmış ve "Sultan Mouhmuds Favorit–Marche" olarak kayıtlara geçmişti.

Milli duyguları yücelten bu marş; güfte, ahenk ve beste olarak en güzel milli marşlar arasındaki yerini aldı. Marşın tespit edilen ilk yazması ise Napoli Konservatuarı Kütüphanesi'nde yer almakta.

DONİZETTİ PAŞA KİMDİR?

İtalyan asıllı müzisyen Giuseppe Donizetti, Napolyon Bonapart'ın Fransa ordusunda "Elba Adsai Taburu Bandosu"na girdi. Sultan'ın davetiyle İstanbul'a varınca ilk iş olarak askeri bando Muzıka-yı Hümayun'u yapılandırdı ve bir ay içerisinde padişaha ilk konserini verecek hale getirdi. Bundan sonraki 28 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çalışan Giuseppe Donizetti'ye 1841'de miralay (albay) ve daha sonra mirliva (tuğgeneral) rütbesi ile "Paşa" unvanı verildi; hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını ölümüne kadar yönetti.

Osmanlı müziğine 28 yıl hizmet eden Donizetti Paşa