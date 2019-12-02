Osmanlı müziğine 28 yıl hizmet eden Donizetti Paşa

📌 Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni kurulan Mızıka-yı Hümayun adlı saray bandosunun şefi olmak üzere İstanbul'a davet edildi. Osmanlı sultanı II. Mahmut, Vakayı Hayriye adı ile Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran reform yaptı ve eski orduyu dağıttı; yerine kurduğu yeni ordu (Asakir-i Mansure-i Muhammediyye) ile birlikte modern askeri eğitim programı uygulamaya başladı.

Bu dönemde Mehter eğitimi için Mehterhane ve Mehter tipi askeri müzik sistemi yeni ordu için yetersiz ve uygunsuz görülüp kaldırıldı; Mızıka-yı Hümayun adlı yeni bir saray bandosu kuruldu.