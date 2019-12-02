Osmanlı müziğine 28 yıl hizmet eden Donizetti Paşa
İtalyan asıllı müzisyen Giuseppe Donizetti, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı sarayına geldi. İlk Türk bandosu olan Mızıka-yı Hümayun'un gelişmesinde büyük rol oynayan Donizetti, padişahın davetiyle İstanbul'a ayak bastı ve 28 yıl boyunca Türk müziğinde çığır açan gelişmelere öncü oldu. Türk müziğini çok sesli hale getiren Donizetti, Sultan II. Mahmud için "Mahmudiye Marşı", Sultan Abdülmecid için ise "Mecidiye Marşı"nı bestelemişti.
Giriş Tarihi: 02.12.2019
18:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
09:34
Hayatı
📌Giuseppe Donizetti, 6 Kasım 1788'de İtalya'da dünyaya geldi. 28 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ne hizmet verdi.
Kendisine
"Paşa" unvanı verilen Donizetti, hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını hayatı boyunca yönetti ve ikinci vatanı olarak gördüğü İstanbul'da 12 Şubat 1856 tarihinde hayatını kaybetti.
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İLK MÜZİK EĞİTİMİNİ AİLESİNDE ALDI
📌 Müzisyen bir aile içinde büyüyen Donizetti, Bergamo'da amcası Carini Donizetti'den flüt dersleri aldı.
İlk müzik derslerini için Bergamnoi'da yeni açılan Lezioni Caritatevoli di Musica adlı okula devam etmek istedi ama 17 yaşında idi ve
yaşının büyük olması nedeniyle konservatuvarlara kabul edilmedi.
20 YAŞINDA NAPOLYON’UN ORDUSUNA KATILDI
📌 1808'de 20 yaşında iken Napolyon Bonapart'ın Fransa ordusuna kayıt oldu. Fransa ordusunda 1808-1813 arasında asker olarak Avusturya ve İspanya seferlerine katıldı. 1813'te Cenevre'de
"Elba Adsai Taburu Bandosu"na girdi.
BANDO ŞEFİ OLARAK NAPOLYON’UN ORDUSUNDAYDI
📌 1814 Napolyon Elba adasına sürüldüğünde onunla birlikte Elba'ya gitti. Napolyon Mart 1815'te Fransa'ya dönüp tekrar imparator olarak hüküm sürmesi döneminde bando şefi olarak Napolyon'un yanında idi.
Napolyon'un 19 Haziran,1815'de Waterloo Muharebesi'nde yenilmesinden sonra Fransa ordusundan ayrıldı. Ardından Sardınya-Piyemonte Krallığı ordusunun
"Reggimento Provinciale Casale" alayına bando üyesi olarak katıldı, 1821'de bu alayın müzik direktörü ve bando şefi oldu.
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DONİZETTİ OSMANLI’YA NASIL GELDİ?
📌 Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni kurulan
Mızıka-yı Hümayun adlı saray bandosunun şefi olmak üzere İstanbul'a davet edildi. Osmanlı sultanı II. Mahmut, Vakayı Hayriye adı ile Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran reform yaptı ve eski orduyu dağıttı; yerine kurduğu yeni ordu ( Asakir-i Mansure-i Muhammediyye) ile birlikte modern askeri eğitim programı uygulamaya başladı.
Bu dönemde Mehter eğitimi için Mehterhane ve Mehter tipi askeri müzik sistemi yeni ordu için yetersiz ve uygunsuz görülüp kaldırıldı; Mızıka-yı Hümayun adlı yeni bir saray bandosu kuruldu.
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