Napolyon’un Doğu düşlerini sona erdiren Osmanlı karşısındaki büyük hezimeti

Napolyon, güçlü bir donanmaya sahip olan İngiltere yerine onun müttefiklerini hedef aldı. Fransız ordusunu Manş kıyılarından Orta Avrupa'ya yürüten Napolyon, Ulm ve Austerlitz zaferleriyle Avusturya ve Napoli'yi savaş dışı bıraktı.

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun 1806'da dağılmasına yol açtı. İngiltere ve Rusya ile dördüncü koalisyonu kuran Prusya'yı Jena-Auerstedt Muharebesi'nde yenilgiye uğrattı. Çar I. Aleksandr ile Tilsit'te yaptığı görüşme sonucu Rusya ile bir antlaşma imzaladı. Batı ve Orta Avrupa'nın tartışmasız tek egemeni durumuna geldi.

1807'de Etrurya'yı topraklarına kattı, 1808'de Papalık Devletleri'ni işgal etti, Portekiz'i fethetti, İspanya'ya el koydu. Yaklaşık 700 bin kişiden oluşan "Büyük Ordu" denen ordusuyla 1812'de Rusya seferine çıktı ve Rus ordusunu yok ettikten sonra Moskova'ya girdi. Ruslar geri çekilirken geçtikleri her yeri yaktıklarından Napolyon açlık tehlikesi nedeniyle kışın Rusya'dan çıkmak zorunda kaldı.