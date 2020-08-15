Napolyon’un Doğu düşlerini sona erdiren Osmanlı karşısındaki büyük hezimeti
Napolyon’un Doğu düşlerini sona erdiren Osmanlı karşısındaki büyük hezimeti
Napolyon, gerçekleştirdiği seferlerle Avrupa'nın siyasi haritasını tamamen değiştiren ve adını dünya tarihine yazdıran bir Fransız İmparatoruydu. Askeri ve siyasi stratejileriyle birçok bölgeyi ele geçiren Napolyon, son olarak Doğu'nun zengin topraklarına gözünü dikmişti. Doğu Akdeniz'in ticaret yolları asırlar boyu Fransızların hayalini süslemiş; Napolyon Mısır'ın ele geçirilmesi ile İstanbul'un kapısının aralanacağı stratejisini benimsemişti. Ancak hesaba katmadığı 70 yaşındaki Cezzar Ahmet Paşa'nın kahramanlığı onu büyük bir hezimete uğrattı. Öyle ki şu sözleri söylemişti: "Savaşı kazansaydım Doğu'nun fatihi olur ve Paris'e İstanbul üzerinden dönerdim."
Giriş Tarihi: 15.08.2020
09:52
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