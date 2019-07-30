Osmanlı’da müzeciliğin temellerini atan sultan: Abdülmecid

Osmanlı'nın adil, merhametli ve en yenilikçi hükümdarlarından olan Sultan Abdülmecid, geleneksel eğitimin yanında Batı kültürüne yönelik eğitim de aldı. Resim, müzik ve hat sanatında oldukça mahir olan Abdülmecid, 22 yıllık yönetimi boyunca Osmanlı'nın modernleşmesinde etkili oldu. Onun Topkapı Sarayı'nda hazırlattığı iki odayı sergilemesiyle müzecilik anlayışının da temelleri atıldı. Sultan Abdülmecid, bazı değerli eşyaların ve antikaların Aya İrini'ye toplanmasını sağlamış, farklı şehirlerdeki Bizans yazıtlarını İstanbul'a naklettirmişti.