Osmanlı’nın Viyana Kuşatması’ndan Avrupalılara ne kaldı?
Viyana Kuşatması sonrası Osmanlı ordusu geri çekilirken ağırlık yapacak her nevi eşyayı Avusturya topraklarında bırakmıştı. Peki, Osmanlı'nın bıraktığı bu ganimetlerin, Avrupa kültürünü şekillendirdiğini biliyor muydunuz? Ya da her kahvaltıda tükettikleri ve Avrupa ile özdeşleşmiş besinlerin Viyana Kuşatması sırasında keşfedildiğini? "Osmanlı'nın Viyana Kuşatması'ndan Avrupalılara ne kaldı?" sorusunun cevabını siz Fikriyat okuyucuları için derledik.
🔸Osmanlı ordusu kuşatma sonrası Viyana'dan çekilirken bütün ağırlıklarını geride bırakmıştı. Düşmanın ele geçirdiği ganimet, 600 torba dolusu altın ediyordu.
🔸Ayrıca sayısız mücevher, değerli silahlar, som altından çekmeceler, saatler ve halılar vardı. 15 bin çadır, 10 bin manda, 5 bin deve, 10 bin koyun ile Osmanlı ordusunun toplarının hemen hemen tamamını ele geçirmişlerdi. Sadrazamın muhteşem otağı da Viyana önlerinde kalmıştı.
🔸Bugün Viyana, Krakow, Karlsruhe gibi şehirlerdeki müzelerde Osmanlılardan kalan çadırlar, silahlar ve bayraklar sergilenir.
🔸Osmanlı topları ise Saint Stephan Kilisesi'nin büyük çanının dökümünde kullanıldı. Bu çan daha sonraki yıllarda, belki de Osmanlıların ahından dolayı kilisenin üzerine düşerek parçalandı.
🔸1952'de kilisenin restorasyonu sırasında kalan parçalar tekrar eritilerek, yeniden çan yapıldı.
🔸Osmanlı ordusunun arkasında bıraktıklarının içinde yüzlerce çuval kahve de bulunuyordu.
🔸Türk ordugâhında casus olarak dolaşıp, çeşitli söylentiler çıkaran ve Viyana'nın dışarıdaki kuvvetlerle irtibatını temin eden Leh asıllı Koltschitzky, tercümanlık göreviyle Osmanlı çadırında bulunuyordu.
🔸Kolschitzky, kahve ile burada tanışmış, ardından Osmanlı'dan alınan ganimetler arasında herkesin deve yemi zannettiği kahve çuvallarını yaptığı hizmetler karşılığında mükâfat olarak almıştı.
🔸Bugün Viyana'nın yerel kahvesi olarak bilinen Melange kahvesini bulmuş ve şehirde ilk kahvehaneyi Mavi Şişe adıyla açmıştı. Daha sonra kahve, tüm Avrupa'ya yayılacaktı.
🔸Cihana hükmeden Osmanlı Devleti ise daimi askeri bandoya sahip ilk devletti. 1299 yılında kurulan meşhur Mehterhane bandosu, sultanla birlikte seferlere katılırdı.
🔸Savaş sırasında marşlar çalan mehter takımı askerlere cesaret verir, düşmanın yüreğine korku salardı.
🔸Seçkin askerlerden oluşan yeniçeri ordusunda da davul, zurna, klarnet, üçgen, zil, kös ve nakkare gibi enstrümanları çalan altı ila dokuz sıradan oluşan bando bulunurdu. Bunlar, develerin sırtında taşınırdı.