Osmanlı’nın Viyana Kuşatması’ndan Avrupalılara ne kaldı?

4 /13 KAHVE ÇEKİRDEKLERİNİ DEVE YEMİ SANMIŞLARDI















🔸Kolschitzky, kahve ile burada tanışmış, ardından Osmanlı'dan alınan ganimetler arasında herkesin deve yemi zannettiği kahve çuvallarını yaptığı hizmetler karşılığında mükâfat olarak almıştı.

🔸Bugün Viyana'nın yerel kahvesi olarak bilinen Melange kahvesini bulmuş ve şehirde ilk kahvehaneyi Mavi Şişe adıyla açmıştı. Daha sonra kahve, tüm Avrupa'ya yayılacaktı.