Mezarı açılan hükümdar: Timur

Dünya tarihinin şahitlik ettiği ilginç olaylardan biri de Timur'un mezarının açılmasıdır. Halkın rejimle olan bağını güçlendirmek amacıyla birtakım girişimler başlatan Sovyetler Birliği, Timur hanedanı mensuplarının ebedi istirahatgahı olan Semerkant'taki Gur-i Emir türbesini de restore etti. Türbedeki tamirat sırasında Sovyet bilim adamları mezarları açılarak kemikleri inceledi. Yapılan incelemelerde tarihi pek çok iddiayı doğrulayacak nitelikte kanıtlar elde edilirken, bazı rivayetlerin ise uydurma olduğu ortaya çıktı. Sizler için bu tarihi anları ve Timur'un mezarından çıkan sonuçları derledik.