Sicilya’da Müslümanlığın izleri

◼ Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sicilya Adası 9. asırda Müslümanlar tarafından fethedildi ve burada iki asır boyunca üç Arap hanedanı hüküm sürdü.

◼ Arap hakimiyetinden önce ise adada hüküm süren medeniyetler sırasıyla Yunan, Kartaca ve Bizans oldu. Sicilya'da ilk kurulan koloni Yunan kolonisiyken Yunan- Kartaca mücadelesinden sonra M.Ö 3. yüzyılda hakimiyeti tamamen ele geçiren Roma medeniyeti M.Ö. 6. yüzyıla kadar etkinliğini korudu. Daha sonra ise Bizanslı General Belisairus tarafından ele geçirilen ada bir Bizans vilayetine dönüştürüldü.

General Belisairus kimdir?

İmparator I. Justinianus döneminde Doğu Roma İmparatorluğu başkomutanı. Döneminin en büyük komutanı olarak kabul edilir. Dönemin önemli askeri seferlerinde ordulara komuta etmiştir.