Kölelikten sultanlığa: Baybars

Köle pazarına çıkartılır

🔷 Ortaçağ'da yaygın olan esir pazarlarında, güç sahibi kişi pazardaki esirler arasından kuvvetli ve kendisine hizmet edeceğini düşündüğü tutsağı satın alır. Baybars da bunlardan biri olur. Sivas'taki esir pazarında boyu, mavi gözleri ve yakışıklılığı ile dikkat çeker.

🔷 Süt kardeşi Beysaray ise farklı birine satılır. Baybars'ı satın alan kimse onu önce Halep'e, ardından Dımaşk'a (Şam) götürür. İki kardeşin Halep'teki bir handa tekrar bir araya geldikleri rivayet edilir.