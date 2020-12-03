İstanbul'un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi
İstanbul'un en yüksek noktası, 537 metre ile Aydos Tepesi'dir. Burayı dikkat çekici yapan bir diğer noktaysa zirvesinde yer alan kalesidir. Prof. Dr. Halil İnalcık, Aydos Kalesi'ni "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak tanımlar. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan yol üzerinde yer alan kale, tarih içerisinde kilit rol oynadı. Peki, Abdurrahman Gazi kaleyi nasıl fethetti?
Giriş Tarihi: 03.12.2020
19:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
20:40
📌 İstanbul'un en yüksek noktası, 537 metre ile Aydos Tepesi'dir. Adını ise içerisinde barındırdığı kaleden alır. Prof. Dr. Halil İnalcık Aydos Kalesi'ni
"İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak tanımlar.
📌 Keçi Kalesi olarak da bilinen Aydos Kalesi, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan yol üzerinde yer alır. Tarih içerisinde önemli bir rol oynayan kalenin alınması ile İstanbul'un fethine giden yolda ilk adım atılmış olur.
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📌 İstanbul, her dönem Müslümanlar için büyük öneme sahipti. İslam'ın tarihinden ilk yıllarından itibaren Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmak isteyen bütün Müslümanlar, yönlerini buraya çevirdi.
📌 İstanbul'un fethi, diğer Müslümanlar gibi Osmanlıların da gayesi oldu ve şehre karşı ilk hareketler Aydos Kalesi'nden başladı.
İstanbul'un fethi tarihi hakkında 12 bilgi
📌 Aydos Kalesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilir. O dönemde ismi "kartal" anlamına gelen "Aetos" idi. Adını üzerinde konumlandığı Aydos dağından alır.
📌 Kale, dış duvarlarından itibaren 26.000 metrekarelik bir alanı kaplar. 325 metre yüksekliğinde, bulunduğu bölgeye hakim bir noktadadır. İç ve dış olmak üzere iki suru; iç savunma duvarında altı, dıştakinde ise yedi burcu bulunmaktadır.
📌 Kale önemli bir stratejik konuma sahipti. İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan bir savunma kalesiydi. Osmanlı'nın İstanbul'a gaza hareketleri başlamasıyla önemi daha da arttı.
📌 11. yüzyılda bölgeye Türklerin akını olsa da Haçlı Seferleri'nden dolayı ara verildi. 13. yüzyılın son kısımlarına gelindiğinde buraya yeniden gaza hareketleri başladı. 1326-1328 seneleri arasında Kocaeli Yarımadası'nın büyük bir bölümü Osmanlı'nın kontrolü altına girdi. Bizans ile Osmanlı arasındaki sınırda Aydos Kalesi vardı.
Türkiye'nin ihtişamlı 5 tarihi kalesi
📌 Âşık Paşazade Tarihi'nde anlatıldığına göre, Orhan Gazi, kalenin fethedilmesi amacıyla Abdurrahman Gazi, Akça Koca ve Konur Alp'e görev verdi. Abdurrahman Akçakoca'nın emrinde genç ve atılgan bir uç gazisiydi.
📌 İlk olarak günümüzde Samandra'da Kalesi'ni fethetti. Ardından Osmanlı kuvvetleri Aydos Kalesi'ne akınlar başlattı.
📌 Aydos tepede, erişilmesi oldukça güç bir kaleydi. Bizans için burası çok önemli bir bölge olduğundan, imparatorluk kaleyi savunmak için asker gönderdi. Osmanlılara karşı Bizans'ın Mesothenia valisi Kontofre ile savaştı.