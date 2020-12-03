İstanbul'un fethinin başladığı yer: Aydos Kalesi

📌 Kale önemli bir stratejik konuma sahipti. İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan bir savunma kalesiydi. Osmanlı'nın İstanbul'a gaza hareketleri başlamasıyla önemi daha da arttı.

📌 11. yüzyılda bölgeye Türklerin akını olsa da Haçlı Seferleri'nden dolayı ara verildi. 13. yüzyılın son kısımlarına gelindiğinde buraya yeniden gaza hareketleri başladı. 1326-1328 seneleri arasında Kocaeli Yarımadası'nın büyük bir bölümü Osmanlı'nın kontrolü altına girdi. Bizans ile Osmanlı arasındaki sınırda Aydos Kalesi vardı.

Türkiye'nin ihtişamlı 5 tarihi kalesi