İslam kubbelerinin etkileyici formu: Çarkıfelek

🔸 Çark-ı felek kelimesi köken olarak incelendiğinde Farsça "çerh" ve Arapça "felek" kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan bir kelimedir. Çerh kelimesinin Farsçada tekerlek, çark, felek ve gökyüzü gibi anlamlara gelirken, felek kelimesi ise gökyüzü, kader, talih, gök katmanı ve yörünge gibi anlamlar taşır.

Çark: Bir eksen etrafında ikiden fazla kolu ile dönen, pek çok çeşidi bulunan ekseriyetle daire biçimdeki parçaların genel ismi

🔸 Anadolu'da görülen en eski sembollerden biri olan çarkıfelek, dünyanın dönüşünü, kaderi ve feleğin çemberini simgeler. Sıklıkla karşımıza çıkan çarkıfelek motifi, Anadolu'daki Türk-İslam eserleri içerisinde cami, medrese, kervansaray, türbe ve mezar taşlarında da yerini alır.

🔸 Çarkıfelek motifi çeşitli el sanatları ürünlerinde de görülür.

🔸 Çarkıfelek kavramı tarihi kaynaklarda da ekseriyetle feleğin dönmesi şeklinde vurgulanır.

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"