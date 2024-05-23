İnsanlık tarihinde kara bir leke II. Leopold ve Kongo Soykırımı

◾ İnsanlığın en karanlık sayfalarından biri olan sömürgecilik, bir devletin kendisinin olmayan bir kara parçasını işgal ederek buradan yer altı ve yer üstü kaynakları başta olmak üzere maddi-manevi fayda sağlamasını ifade eden bir tabirdi.

◾ Kendilerini iyi niyetli olarak tasvir eden Batılılar, asırlar boyunca dünyanın geri kalanını sömürgeleştirerek kanlı bir tarih yazdılar. Ama bunların içinden bir tanesi diğerleri tarafından dahi kınanmıştı.

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga