İnsanlık tarihinde kara bir leke II. Leopold ve Kongo Soykırımı
İnsanlık tarihinde kara bir leke II. Leopold ve Kongo Soykırımı
Asırlar boyunca Batılı devletler tarafından sömürülen Afrika, vahşetin her türlüsüne şahitlik etti. 1865'den sonra II. Leopold tarafından sömürge haline getirilen Afrika'nın ortası, Kongo'da yaşananlar ise insanlık tarihi için büyük bir kara leke. Bir nesli kauçuk tarlalarına gömen II. Leopold'un öldürdüğü Kongolu sayısı hala tam olarak belli değil. Bu rakamın 5-20 milyon arası değişebileceği öngörülüyor. Joseph Conrad'ın kaleme aldığı "Karanlığın Yüreği" kitabıyla edebiyata da yansıyan vahşet günümüzde hala unutulmuş değil...
Giriş Tarihi: 23.05.2024
15:43
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
16:05