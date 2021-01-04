Hükümdarlığa giden ilk adım: Cülus Yolu

Cülus Yolu, Eyüp Sultan Türbesi'nin iç avlu kapısının karşısında yer alır.

📌Sultanlar bu yola adımlarını atmadan önce gerçekleştirmesi gereken birtakım kaideler, merasimler vardı. Gelin, bu törenlere daha yakından bakalım👇

📌 Osmanlı döneminde, padişah tahta çıktığı zaman düzenlenen iki önemli tören vardı. Bunlar devlet adamlarının bağlılıklarını bildirdikleri biat merasimi ve kılıç kuşanma töreniydi.