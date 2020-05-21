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18 maddede cülus töreni hakkında bilinmesi gerekenler

Sözlükte oturmak anlamına gelen cülus, kadim saltanat geleneğiydi. Osmanlı döneminde sultanlar, büyük ve ihtişamlı törenlerle tahta çıkarlardı. Saltanat değişiklikleri imparatorluğun dört bir tarafında büyük şenliklerle kutlanırdı. Payitaht, Osmanlı tarihinin en önemli merasimlerine sahne olurdu. Peki, yeni hükümdarlara nasıl dua edilirdi? Padişahlar ne tören sırasında ne giyerdi? Tahta çıkış merasimi nasıldı?

Giriş Tarihi: 21.05.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 13:41
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ŞEHZADELER TECRÜBE KAZANMASI İÇİN SANCAKLARA GÖNDERİLİRDİ
ŞEHZADELER TECRÜBE KAZANMASI İÇİN SANCAKLARA GÖNDERİLİRDİ

Osmanlı yönetim anlayışına göre 16. yüzyılın sonlarına kadar padişahın bütün erkek çocukları babalarının tahtına geçme hususunda eşit hakka sahiptiler. Şehzadeler devlet idaresinde tecrübe kazanmaları için Anadolu'daki çeşitli sancaklara gönderilirlerdi.

Osmanlı'da şehzadeler nasıl eğitilirdi?

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ÜSKÜDAR’DA DEVLET RİCALİ TARAFINDAN KARŞILANIRDI
ÜSKÜDAR’DA DEVLET RİCALİ TARAFINDAN KARŞILANIRDI

Tahttaki sultanın vefat edince, ölüm haberi veziriazam tarafından derhal ulaklar vasıtasıyla sancaklardaki şehzâdelere ulaştırılırdı. Şehzade, Üsküdar'a geldiğinde devlet ricali tarafından kadırga ve kayıklarla karşılanırdı.

Anadolu'nun devlet ve ilim adamı yetiştiren şehzade şehirleri

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Yeni hükümdar, kadırgaya binerek Üsküdar'dan Eminönü'ne geçerken Tophane'den toplar atılmaya başlardı. Burada atına binen yeni padişah binlerce asker ve saray görevlisi eşliğinde alayla Topkapı Sarayı'na intikal ederdi.

Yeni hükümdar, cülusu sırasında son kez tıraş olur ve sakal bırakırdı. Bu duruma Osmanlı tarihinde "tesrih-i lihye" denirdi.

Cihan devleti Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı

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YENİ HÜKÜMDARA DUALAR EDİLİRDİ
YENİ HÜKÜMDARA DUALAR EDİLİRDİ

Padişahın alayı yol alırken askerler alkış tutup, dualar ederdi. Alkış çavuşları törenlerde "Aleyke Avnullah. Uğurun açık olsun, ikbalin efzun. Padişahım ömrü devletinle bin yaşa. Maşallah, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var" diye bağırırlardı.

Osmanlı'nın tören coşkusundaki merasimleri

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TOP PARELERİ İLE CÜLUS İLAN EDİLİRDİ
TOP PARELERİ İLE CÜLUS İLAN EDİLİRDİ

Saraydaki merasimin dışında şehirde tellallar dolaştırılırdı. Belirli mahalleden toplar atılarak yeni padişahın cülus haberi İstanbul halkına duyurulurdu. Memleketin diğer bölgelerine de bu hususta fermanlar gönderilirdi. İlerleyen dönemlerde telgrafın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte cülus bildiriminde bu araçtan istifade edildi.

Osmanlı padişahlarının lakapla

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