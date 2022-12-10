Fatih'in hocası: Molla Gürani

🔷 Şam'daki tahsilini tamamladıktan sonra kutsal şehir Kudüs üzerinden bir başka ilim merkezi olan Kahire'ye gider. Burada dönemin en ünlü hadisçisi İbn Hacer el-Askalânî'nin öğrencisi olur ve kendisinden icâzet alır.

🔷 Ayrıca Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed ez-Zerkeşî, Ahmed b. Ali el-Makrîzî, Kemâleddin İbnü'l-Bârizî ve Ali b. Ahmed el-Kalkaşendî gibi âlimlerden hadis, kıraat, tefsir ve fıkıh öğrenimi görür.