12 maddede İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin
Devrinin en iyi hekimi olan Akşemseddin'in mikrobu keşfeden ilk bilim adamı olduğunu biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin, Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rolü vardı. Fatih Sultan Mehmet'in "
O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." dediği büyük alim, fetihten sonra Ayasofya'da kılınan cuma namazında ilk hutbeyi okudu. İStanbul'un fethi manevi mimarı Akşemseddin hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15.02.2020
15:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
15:19
📌 Asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza olan
Akşemseddin, 1390 yılında günümüzde Suriye sınırları içinde yer alan Şam'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden Akşemseddin, 7 yaşında ailesiyle Anadolu'ya gelip Samsun'un Kavak ilçesine yerleşti.
Âlim olan babası Şeyh Şerafeddin Hamza'nın vefatının ardından şeri ilimlerin yanında tıp eğitimi aldı.
HACI BAYRAM VELİ'DEN İCAZET ALDI
📌 Kısa sürede Osmancık
Medresesi'nde müderris olan Akşemseddin, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, . Daha sonra kendisini bilenlerin tavsiyesi üzerine zamanın büyük velisi Şam ve Bağdat'ı dolaştı Hacı Bayram gitmeye karar verdi. Veli'ye
Hacı Bayram Veli'nin yanında kaldığı süre içinde tasavvufun inceliklerini öğrenen Akşemseddin, icazetini aldıktan sonra Beypazarı'na yerleşti. Bir süre burada kalan Akşemseddin, daha sonra Göynük'e gitti.
BİR HAK DOSTU; HACI BAYRAM VELİ
FATİH'İN KIZLARINDAN BİRİNİ TEDAVİ EDEREK İYİLEŞTİRDİ
📌 II. Mehmet ile tanışan Akşemseddin, tahta çıktıktan sonra da görüşmeye devam etti.
📌 İstanbul'un fethinden önce iki defa Fatih'in yanına Edirne'ye giden Akşemseddin, II. Murad'ın kazaskeri Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi'yi ve Fatih'in kızlarından birini tedavi ederek iyileştirdi. Fatih'in kızı da kendisine Beypazarı'ndaki pirinç mezralarını verdi.
FATİH SULTAN MEHMET HAYATI HAKKINDA BİLGİLER
MİKROBU KEŞFEDEN İLK BİLİM ADAMI
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"Tabib-i ebdan" olduğu, devrinin iyi bir hekimi sıfatıyla da şöhret kazandığı ve tıbba dair eserleri bulunduğu belirtilen Akşemseddin, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya attı. Hastalıkların mikrop yoluyla bulaştığı fikrini öne süren âlim, bu alanda kesin bilgiler veren Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 yıl önce bu konuya ilk temas eden tabip olduğu kabul edilir.
MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI VE BULUŞLARI
İSTANBUL'UN FETHİNE KATILDI
📌 Göynük'te yaşadığı dönemde Fatih Sultan Mehmet'in fetih hazırlıkları yaptığı haberi üzerine Edirne'ye giden Akşemseddin,
İstanbul'un fethine birçok mürşitle beraber katılarak padişahın yanında bulundu.
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İstanbul'un fethinde II. Mehmet'in yanında olan Akşemseddin, Fatih üzerinde en etkili insanlardan biriydi.
İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ HAKKINDA 12 BİLGİ