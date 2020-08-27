Eski İstanbul'un 5 medresesi

💒 Medresenin mimari özellikleri

✏Medresenin mimari günümüzde tespit edilmemiştir. Dikdörtgen bir avlunun üç cephesinde odalar ve mekanlar bulunur. Medrese ise ön cephesi kesilmiş olarak durmaktadır. Tam simetrik bir plana göre inşa edilen medresenin, ortasında kubbeli revaklı bir avlu etrafında sıralanan on altı hücresi vardı.

✏Tam ortadaki büyük kubbeli dershane ise bir çıkıntı teşkil etmekte olup taş ve tuğla dizileri halinde inşa olunmuştur.

✏Divan yolu genişletme çalışmaları sırasında maalesef ki medrese odaları yıkılmıştır.

✏Medresede eğitim gören öğrencilerin sayısı yıllara göre değişiklik göstermiştir. En fazla öğrenci 1914 yılında eğitim görmüş ve bu sayı altmışı bulmuştur.