Dünyanın ilk arabalı vapuru: Suhulet

Her alanda olduğu gibi denizcilik sahasında da dünyaya damgasını vuran Osmanlı Devleti, her yüzyılda adından söz ettirecek çalışmalar gerçekleştirmeyi başardı. Ülkenin dağılma dönemine denk gelen on dokuzuncu yüzyıl içinde dünyaya örneklik sergileyecek bir eser ortaya çıkardı. Şirket-i Hayriyye'nin başındaki isim Hüseyin Haki Bey'in çizdiği arabalı vapur, İngiltere'de yapıldı. İşte ulaşım haricinde savaşlarda da kullanılan Suhulet'in hikayesi...