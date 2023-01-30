Dünyanın ilk arabalı vapuru: Suhulet

🔷 Dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olan Osmanlı, her alanda yaptığı eserlerle dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Devlet 17. yüzyıldan sonra her ne kadar Avrupa karşısında teknik olarak geride kalsa da büyüklüğünün bir parçası olarak nitelikli işler çıkarmaya devam etti.

🔷 Osmanlı'nın sömürgeci zihniyet taşıyan Avrupalıların icat ve keşif mantığından uzak olduğu açık bir şekilde görüldü. Osmanlı zihni, insanlığa fayda sağlayacak ve tabiatı rahatsız etmeyecek bir fikir üzere hareket etti.