Türkiye'yi Orta Asya'ya açan kapı

İPEK YOLU'NUN CANLANDIRACAK PROJE

🔸 Başta Türk dünyasına hizmet edecek bu projenin en önemli özelliği, tarihi İpek Yolu'nun yeniden açılması ve hareketlenmesine yardımcı olacaktır. 2021 yılında çalışmalarına başlanan koridor; 41 köprü, 9 istasyon, 22 otomobil geçidi ve 3 tünele sahip.

🔸 Ermenistan topraklarında yer alan Zengezur, Türkiye'den Azerbaycan'a ulaşımı kolaylaştıracak ve ilerleyen süreç için de farklı duraklar eklenerek proje daha kapsamlı bir hale getirilecek.

Tarihi İpek Yolu

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz'e kadar uzanan ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret yoludur.