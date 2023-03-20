Türk musikisinin hanım bestekarı: Dilhayat Kalfa

MUSİKİ

🔸 Sözlükte kulağa hoş gelen sesler dizisi şeklinde tanımlanan musiki, İslam medeniyetinin en önemli düşünürlerinden İbn Haldun'a göre "akla ve felsefeye dayandırılan riyâziyyâtın (matematiksel ilimler) bir parçasıdır." Musiki ilmi, seslerin ve nağmelerin birbirleriyle orantısını ve miktarını ele alır, bunun sonucu olarak da şarkılardaki makamlar ortaya çıkar.

🔸 Vav TV'de yayınlanan Yön Veren Kadınlar programına konuk olan Prof. Dr. Ali Tan,

"İki ses arasındaki manevi münasebet olarak tanımlayabiliriz. İki perde arasında nasıl bir ilişki olabilir ki burada tebarüz eden herhangi bir ses, cümle insan gönlüne dokunsun?" cümleleri ile musikiyi tanımlar.

İbn Haldun'un düşüncesinde musiki