Geleneksel Türk müziğine ışık tutan güfte mecmuaları
Geleneksel Türk müziğine ışık tutan güfte mecmuaları
Osmanlı döneminde geleneksel musikinin aktarımı genel olarak meşk usulüne dayalıydı. Meşk edilecek eser hoca tarafından talebeye yazdırılırdı. Hocaların talebelere yazdırdığı veya sanatçıların icra edecekleri eserleri anımsamak amacıyla kaleme aldığı güftelerin toplandığı yazmalar, güfte mecmuası olarak adlandırıldı. Türk müziği tarihine ışık tutan ana kaynaklar olan bu eserler, eski güftelerin günümüze ulaşmasında önemli bir yer teşkil ediyordu. Peki güfte mecmuaları nasıl oluştu, en meşhur güfte mecmuaları nelerdi? Günümüzde bu mecmualara nasıl ulaşabiliriz? İşte örnekleriyle birlikte güfte mecmuaları…
Giriş Tarihi: 07.09.2020
14:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
15:27
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
GÜFTE MECMUASI NEDİR?
2
10
GÜFTE MECMUALARI NASIL OLUŞTU?
3
10
GÜFTE MECMUALARININ İŞLEVLERİ NELERDİ?
4
10
GÜFTE MECMUALARI NEDEN YAZILDI?
5
10
GÜFTE MECMUALARININ DÜZENLERİ VE İÇERİKLERİ NASILDI?