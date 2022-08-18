İstanbul'da bir şaheser: Pertevniyal Valide Sultan Camisi
Sultan II. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan, Osmanlı coğrafyasının pek çok bölgesinde hayır eserleri yaptıran mümtaz bir karakterdi. Toplumsal huzuru sağlama noktasında önemli katkılarda bulunan Valide Sultan, şahsi hazinesini de Devlet-i Aliyye'ye bağışlayarak büyük bir teslimiyet örneği gösterdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2022
09:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
09:07
Pertevniyal Valide Sultan kimdir?
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Pertevniyal Valide Sultan, eşi II. Mahmud'un ölümü üzerine Valide Sultan unvanını alır ve oğlu Abdülaziz'in bütün saltanatı boyunca Hanım Sultan olarak kalır. Sultan Abdülaziz'in üzerindeki büyük etkisinden dolayı ona Ümmü'l Cihân da denilir.
Valide Sultan Türbeleri
🔷 Osmanlı padişahı
II. Mahmud'un eşi ve Abdülaziz'in annesidir. Sultan, bilhassa hayır işlerine büyük önem vermiştir. Pertevniyal Lisesi'ni ve Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni yaptırarak Konya Aziziye Camisi'nin yapımına büyük katkıda bulunur.
🔷 Pertevniyal Lisesi 1930 yılında Pertevniyal Vâlide Sultan'ın vakıf gelirleriyle inşa edilen binada eğitim vermeye başladı. Bunun dışında Valide Sultan İstanbul'un pek çok yerinde
çeşmeler yaptırdı.
Pertevniyal Valide Sultan Camisi
🔷 Öte yandan zor durumda kalmış insanlara da yardımlarını esirgemeyen
Pertevniyal Sultan, ihtiyaç durumunda mal varlıklarından hazineye de aktarımda bulunurdu.
🔷 Hükümet para sıkıntısı yüzünden 1866 yılı Ağustos maaşlarını ödeyemeyince Vâlide Sultan aylık tahsisatı olan
5000 lirayı hazineye bağışladı. (BA, İrade-Dahiliye, nr. 38649)
🔷 1874'deki kuraklık ve kıtlık nedeniyle Anadolu halkına yaptığı yardımların yanında Kırım'dan getirdiği çift öküzlerini çiftçilere dağıtırdı. Ayrıca Kudüs'teki
Kubbetü's-sahra için Paris'den büyük bir avize sipariş etti ve Paris sefiri Alî Paşa'nın elli sandığa yükletip İstanbul'a gönderdiği avize Kudüs'e götürüldü. (BA, MD, nr. 169/124)
Pertevniyal Valide Sultan Camisi
📌 Sultan Abdülaziz kimdir?
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1830 - 1876 tarihleri arasında yaşamış olan Sultan Abdülaziz, tahttan indirilip öldürülen son padişahtır. Güreş, cirit, av ve bilek güreşi sporlarına meraklıdır.
🔷 Tahttta kalıdığı süre boyunca en çok üzerinde çalıştığı konu
Osmanlı Donanması'nın modernizasyonudur. Dönemin son model top ve tüfeklerinin sağlanması Abdülaziz hükümdarlığında gerçekleşmiştir. I. Selim'in ardından Mısır'ı ziyaret eden tek Osmanlı Padişahı'dır.
Avrupa'yı ziyaret eden ilk padişah: Sultan Abdülaziz
Pertevniyal Valide Sultan Camisi
📌 II. Mahmud Kimdir?
🔷 II. Mahmud,
1785 - 1839 tarihleri arasında yaşadı. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesi olan II. Mahmud, tahtta kaldığı 31 yıl, Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biriydi.
🔷 Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan
Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını yakması gibi olaylar ile karşı karşıya kalan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı.
🔷 Ölümünden dört ay sonra ilan edilen
Tanzimat Fermanı'na giden yolu hazırladı. Güzel sanatlara ilgisi olan padişah, şiirlerinde Adlî mahlasını kullandı. Ayrıca Sultan'ın tambur çalıp ney üflediği de bilinirdi.
II.Mahmud Dönemi gelişmeleri