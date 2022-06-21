II. Mahmut dönemi gelişmeleri

💠 II. Mahmut'un yenilikleri kendi üzerinde tatbik etmesi Osmanlı toplumu tarafından büyük bir şaşkınlık ile karşılandı. Uzun seneler boyunca kılık kıyafet kültürü, gelenek ve göreneklere göre şekillendi. Yenilik hareketi ile birlikte kıyafetler de değişmeye başladı.

💠 Asâkir-i Mansûre ordusunun kıyafetleri de dahil eski askeri sistemden her yönüyle farklı olmasını istiyordu. Yeni askerlerin nasıl bir başlık kullanacakları konusunda yeni bir arayış başladı. Tunus'tan getirilen fesleri askerlerine giydiren Serasker Hüsrev Paşa'nın fesli birlikleri, bir Cuma selamlığında II. Mahmud'u selamladılar. Düzgün ve pratik olan fes, padişah tarafından çok beğenilince bütün askeri birliklere fes giydirilmesi kararlaştırıldı.